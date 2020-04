One Piece setzt die Segel mit den ersten beiden Arcs ab Juni auch bei Netflix

One Piece setzt die Segel gen Netflix! Ab dem 12. Juni 2020 werden die ersten beiden Arcs der legendären Anime-Serie beim Streamingdienst Netflix im Angebot sein. Die ersten beiden Arcs sind bekannt als East Blue und Alabasta. Die Erzählungen erstrecken sind über die ersten 130 Episoden des Anime oder über die ersten 117 Kapitel und 24 Ausgaben von Eiichiro Odas Manga, wenn man es original mag.

Klingt ganz schön viel, aber für One-Piece-Verhältnisse ist das überschaubar. Die Anime-Adaption hat über 900 Episoden erreicht. Natürlich ist es keine Streaming-Premiere für One Piece. Der Anime ist schon bei Crunchyroll oder Funimation verfügbar. Aber für alle, die vielleicht erst über die Videospiele Kontakt zu One Piece gefunden haben, ist das breiter aufgestellte Netflix vermutlich eher zugänglich. Vielleicht wollt ihr ja das erste Mal in den Anime hineinschnuppern?

Was Videospiele angeht, ist One Piece längst ebenfalls ziemlich breit aufgestellt. Zuletzt erschien One Piece: Pirate Warriors 4* als letzter Eintrag einer Musou-Reihe, die spielerisch sicherlich ein wenig speziell ist. Wer es etwas massentauglicher mag, kann sich One Piece: World Seeker* ansehen.

via Siliconera, Bildmaterial: One Piece: Pirate Warriors 4, Bandai Namco / Koei Tecmo, Omega Force