So würde Zelda: Breath of the Wild 2 aussehen, wenn es auf den Grafikstil von Link’s Awakening setzt

Die Zelda-Reihe hat sich optisch schon oft neu erfunden und ausprobiert. Schauen wir uns nur die letzten beiden Ableger an. Der Grafikstil von Zelda: Breath of the Wild war wohl noch zugänglicher, aber allen Fans gefiel er trotzdem nicht. Die Optik des Remakes von Zelda: Link’s Awakening war noch kontroverser. Während sie bei vielen Fans extrem gut ankam, fand sie bei vielen Fans auch wenig Anklang.

Der Nachfolger von Breath of the Wild – von dem wir noch gar nicht wissen, wie er heißt – wird aber grundsätzlich auf die Optik von Breath of the Wild setzen. Das wissen wir seit der Ankündigung, die schon wieder über ein halbes Jahr her ist. Die kommenden Bilder sind also „nur“ Fan-Arts.

Der Grafikdesigner Stephen J. Plant jedenfalls scheint Gefallen an der Optik von Link’s Awakening gefunden zu haben. Und fragte sich, wie ein Breath of the Wild 2 mit diesem Art-Stil wohl aussehen würde. Das Ergebnis sind tolle kleine Kunstwerke, die ihr euch in seinem Tweet oder weiter unten ansehen könnt.

Die Modelle hat er übrigen selbst erschaffen, nicht etwa importiert. Mehr über seine Vorgehensweise findet ihr in Einzelbeiträgen bei Artstation. Weitere von Plants Werken findet ihr auf seiner Artstation-Website. Seinen Twitter-Account findet ihr hier.

Habt ihr gesehen, dass die kleinen Fackeln Streichhölzer sind?

Bildmaterial: Stephen J. Plant