Nintendo Switch: Portierungen sollen auch mit der „neuen Generation“ weitergehen

Einer der Faktoren des Erfolgs von Nintendo Switch sind sicherlich die unzähligen Portierungen. Manche mögen einwerfen, für den Erfolg einer Konsole seien vor allem Exklusivspiele verantwortlich. Aber dass im Falle von Nintendo Switch tatsächlich auch Umsetzungen von älteren Spielen hier ein Faktor sind, das zeigt eben die Nachfrage. Sie sind erfolgreich. Auch, weil sie mitunter sehr gut sind. Wer hätte gedacht, Spiele wie DOOM oder The Witcher 3 auf der portablen Nintendo-Konsole wiederzufinden?

Die technische Lücke zwischen Nintendo Switch und PlayStation 4 sowie Xbox One ist schon jetzt spürbar, das ist auch klar. Und mit der Veröffentlichung von Xbox Series X und PlayStation 5 wird diese Lücke keineswegs kleiner. Doch laut Elijah Freeman sollen die Portierungen für Nintendo Switch weitergehen, selbst wenn die nächste Konsolen-Generation auf dem Markt ist.

Das Studio wäre schon dabei, sich für die kommende Arbeit vorzubereiten, verriet Freeman in einem Interview. Und der Mann kennt sich aus, denn er arbeitet bei Virtuos Games, den Entwicklern hinter erfolgreich portierten Titeln wie Dark Souls Remastered, Final Fantasy XII: The Zodiac Age und Spyro: Reignited Trilogy.

Im Moment arbeitet das Studio an den kommenden Portierungen von 2K Games: der BioShock-Collection und XCOM 2, welche in der letzten Nintendo Direct Mini angekündigt wurden. Aber auch an der Switch-Portierung von The Outer Worlds, die im Juni erscheinen wird.

