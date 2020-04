Witchbrook: Lebenssimulation von Chucklefish erstrahlt in neuem Look

Viele dürften den Indie-Entwickler Chucklefish durch Spiele wie Stardew Valley oder Wargroove kennen. Nun hat der britische Entwickler und Publisher eine neue Website zur Lebenssimulation Witchbrook online gestellt, auf der ersichtlich wird, dass das Aussehen des Spiels komplett überarbeitet wurde.

In Witchbrook seid ihr Schüler einer Schule für Magie. In der isometrischen Pixelwelt des Stadtlebensimulators gilt es, seine eigene Identität als Hexe im Training auf dem Weg zum Abschluss zu schmieden. Ihr könnt Beziehungen zu Kommilitonen und Bürgern aufbauen, magische Fähigkeiten durch die Teilnahme an Kursen entwickeln und Aufgaben erledigen.

Überarbeitung der Spielewelt zu Witchbrook in Bildern

Aber auch außerschulische Aktivitäten wie Angeln, der Anbau von Pflanzen und die Suche nach seltsamen Pilzen stehen an. Meistert geheime Zaubersprüche, findet Freunde fürs Leben und lüftet die Geheimnisse der Schule. So ist es eure Wahl, wer euer bester Freund, euer Rivale und euer Date für den Abschlussball wird.

Witchbrook befindet sich allerdings noch in so einem frühen Stadium der Entwicklung, dass ein Erscheinungsdatum noch nicht festgesetzt wurde. Grund dafür ist ebenso die Zero-Crunch-Philosophie des Studios, nach der kein Mitarbeiter übermäßig viele Überstunden leisten muss. Dementsprechend ist ebenfalls noch nicht bekannt, für welche Plattformen Witchbrook erscheinen wird.

