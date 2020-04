The Outer Worlds für Nintendo Switch erscheint am 5. Juni 2020

Eigentlich sollte die Switch-Version zu The Outer Worlds am 6. März 2020 erscheinen. Doch Private Division sah sich aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie dazu gezwungen, die Veröffentlichung auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Als Trost sollte der Titel, der ursprünglich als Downloadcode in einer Handelsversion erscheinen sollte, auch auf einer echten Cartridge veröffentlicht werden.

Erkundet das Weltall im Frühsommer

Nun haben die Verantwortlichen einen neuen Termin gefunden. Demnach erscheint die Switch-Version zu The Outer Worlds am 5. Juni 2020 zum Vollpreis. Käufer müssen sich auf einen Day-One-Patch einstellen, der bis zu 6GB Speicherplatz einnehmen kann. Der Day-One-Patch soll Verbesserungen wie hochauflösende Texturen, Gameplay-Optimierungen und mehr bringen.

In The Outer Worlds können die Spieler nach persönlichem Geschmack spielen, ganz gleich, ob sie Gegner mit einem Schrumpfstrahl verkleinern oder sie lieber im Dialog kleinreden – als galaktischer Held (oder Bösewicht) ihrer Träume. Mit Nintendo Switch können sie The Outer Worlds demnächst überallhin mitnehmen und unterwegs spielen.

via Gematsu, Bildmaterial: The Outer Worlds, Private Division / Obsidian Entertainment