Japanische Verkaufscharts: Animal Crossing New Horizons holt Gold

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 16. bis zum 22. März 2020 liegen vor. Einen ersten Vorgeschmack gab es bereits vor einigen Tagen mit der Einzelbetrachtung zu Animal Crossing: New Horizons. Natürlich erobert das Spiel auf Anhieb den ersten Platz. Es folgt Nioh 2, in der Vorwoche noch glänzender Sieger. Dahinter landen die üblichen verdächtigen Nintendo-Switch-Longseller.

Nintendo wird sich vermutlich schon sehr bald mit offiziellen weltweiten Zahlen zu Animal Crossing zu Wort melden. Und vielleicht auch weltweit den Lieferengpass der Nintendo Switch in den Griff kriegen.

01./00. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 1.880.626 / NEW

02./01. [PS4] Nioh 2 (Koei Tecmo) {2020.03.12} (¥7.800) – 26.140 / 118.032 (-72%)

03./02. [NSW] Pokemon Mystery Dungeon DX (Pokemon Co.) (¥5.980) – 21.954 / 206.893 (-53%)

04./03. [NSW] Pokemon Schwert und Schild (Pokemon Co.) (¥5.980) – 17.608 / 3.527.528 (-5%)

05./05. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 12.116 / 1.321.931 (+3%)

06./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 12.095 / 2.829.353 (+7%)

07./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) {2018.12.07} – 10.647 / 3.612.919 (+8%)

08./08. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 7.505 / 731.308 (-14%)

09./10. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 7.467 / 3.349.417 (+9%)

10./11. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 6.580 / 1.375.417 (+1%)

11./00. [NSW] The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (Nippon Ichi) (¥6.980) – 6.280 / NEW

12./14. [NSW] Dr. Kawashima for Switch (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480) – 5.188 / 181.813 (+6%)

13./04. [NSW] My Hero: One’s Justice 2 (Bamco) {2020.03.12} (¥7.600) – 5.095 / 22.092 (-70%)

14./16. [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 5.093 / 878.995 (+9%)

15./15. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 4.856 / 1.546.362 (-1%)

16./17. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) (¥5.980) – 4.700 / 801.983 (+9%)

17./20. [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo) {2019.10.31} (¥5.980) – 3.856 / 620.141 (-2%)

18./21. [NSW] Mario & Sonic at Tokyo 2020 (Sega) {2019.11.01} (¥5.990) – 3.179 / 290.098 (-12%)

19./24. [NSW] Fishing Spirits: Switch Version (Bamco) {2019.07.25} (¥5.700) – 3.043 / 409.606 (-4%)

20./00. [PS4] Subnautica (Playism) {2020.03.19} (¥4.280) – 2.762 / NEW

Die Hardware-Charts:

NSW – 392.576 (57.274)

PS4 – 15.393 (14.925)

3DS – 1.022 (1.362)

XB1 – 311 (58)

via ResetEra, Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons, Nintendo