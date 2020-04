Animal Crossing: New Horizons ist das Hit-Spiel des ersten Quartals in Deutschland

GfK Entertainment hat seine Auswertung der physischen Gesamtcharts in Deutschland für das zurückliegende Quartal vorgestellt. Eine immer recht interessante, weil über viele Wochen kumulierte Statistik. Und obwohl erst zum Ende des Zeitraums veröffentlicht, hat die bunte Lebenssimulation Animal Crossing: New Horizons hier die Nase vorn. In den Konsolen-übergreifenden Charts belegt das Nintendo-Spiel den ersten Platz. Über 200.000 Einheiten stehen schon in den Büchern.

Dahinter landen zwei Spiele, die nicht einmal 2020 erschienen sind. Mario Kart 8 Deluxe und Luigi’s Mansion 3. Die gesamte Top 3 gehört damit Nintendo Switch. Insbesondere, dass sich Luigi’s Mansion 3 so wacker hält, ist beeindruckend. Das Spiel hatte schon im Dezember den Platin-Award des Branchenverbands game für 200.000 verkaufte Einheiten erhalten. Im ersten Quartal dürfte da also nochmal einiges dazugekommen sein. Dass Mario Kart 8 Deluxe ein Longseller ist und wohl bei nahezu jedem Switch-Neukäufer gleich mit auf der Einkaufsliste steht, ist schon lange keine Überraschung mehr.

Diese Spiele haben es nicht in die Top 3 geschafft

Für Spiele wie Nioh 2, Pokémon Mystery Dungeon DX oder DOOM Eternal reicht es hingegen nicht für die Top 3, wobei all diese Spiele auch erst im März erschienen sind. Mehr Zeit zu sammeln hatten da schon Dr. Kawashima und Dragon Ball Z: Kakarot, die im Januar veröffentlicht worden.

Nachfolgend die Bestseller im Schaubild, das auch einen Blick auf andere Medien gewährt. Ebenso wie auf die PC-Rankings, die allerdings aufgrund der fehlenden Erfassung von Digitalverkäufen deutlich mehr verzerrt sind als die Konsolenrankings.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons, Nintendo