Final Fantasy VII Remake: Wieso gibt es eigentlich kein Lösungsbuch?

Vor einigen Tagen haben wir über das Buch Final Fantasy VII Remake – Ultimania berichtet. Ein allumfassendes Kompendium, eine Mischung aus Lösungsbuch, Begleitwerk und Artbook. Aber letztlich eben nur etwas für echte Final-Fantasy-Sammler, denn es handelt sich um ein japanisches Buch. Wenn ihr Lösungsansätze oder Hilfe für Final Fantasy VII Remake* sucht, dann werdet ihr dort also höchstens fündig, wenn ihr auch Japanisch beherrscht.

Komplettlösung zu Final Fantasy VII Remake?

Seltsamerweise gibt es kein offizielles Lösungsbuch mit einer Komplettlösung zu Final Fantasy VII Remake auf dem westlichen Markt. Das ist kurios, denn normalerweise ist so ein klassisches Lösungsbuch zumindest für die ganz populären Games auch heutzutage noch gängig und für Publisher eine gute Möglichkeit, ein paar Euro nebenbei einzunehmen. Natürlich gibt es in Zeiten des Internets Alternativen. Aber ein haptisches Buch mit einigen Extras ist bei Fans immer noch sehr beliebt. Oder? Aber bleiben wir aber bei den Alternativen! Wer’s trotzdem ein bisschen altmodisch mag, findet bei uns nämlich ein richtig, klassisches Hilfe-Forum. So ein richtiges Forum, ja. Wie zur Jahrtausendwende.

Dort könnt ihr all eure Fragen loswerden und andere Spieler werden euch helfen. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass ihr Fragen habt oder Hilfe braucht. Auch als Kenner des Originals. Die Kämpfe, die ich bereits bestreiten konnte, gestalten sich durchaus komplett anders als im Original. Und waren echt fordernd!

Wir freuen uns auf euch!

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO