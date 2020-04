Final Fantasy VII Remake: Das Ultimania-Buch ist die ultimative Enzyklopädie

Früher, als Lösungsbücher noch ein ganz großes Ding waren, gab es tolle Exemplare zu fast jedem außergewöhnlich beliebten Spiel. Final Fantasy gehörte da natürlich dazu. Piggyback, ihr erinnert euch vielleicht, hat damals ein paar tolle Bücher verfasst.

Trotzdem schielten wir immer neidisch nach Japan. Dort gab es die sogenannten Ultimania-Bücher. Unglaubliche Kompendien mit monströsen Umfang, wahre Enzyklopädien. Manchmal gab es sogar mehrere Bücher zu einem Spiel. Mit wirklich allem, was das Spiel auch nur annähernd betrifft. Und vieles darüber hinaus.

Während wir hierzulande offenbar seltsamerweise in die Röhre schauen, was ein Lösungsbuch zum Final Fantasy VII Remake angeht, wird es in Japan wieder ein solches Ultimania-Buch zum Remake geben. Im japanischen Square Enix Store gibt man nun einen ersten Einblick, was das Buch zu bieten hat.

Alles was das Fanherz begehrt

Es gibt wie gewohnt mehrere Kapitel, die sich den Charakteren, der Welt, dem Kampfsystem und dem Szenario sowie den Nebenaufgaben und Minispielen widmen. Listen mit Waffen, Rüstungen, Materialien und Fertigkeiten warten ebenso wie alle Daten zu Feinden. In einem Kapitel widmen sich die Macher den Dingen, die Fans eventuell verpassen könnten. „Geheimnisse“ heißt es. Und dann gibt es wie üblich noch zahlreiche begleitende Artwork-Galerien und Entwickler-Interviews.

Wenn ihr das japanische Buch in euren Händen halten möchtet, könnt ihr es euch für etwa 28 Euro bei Play-Asia vorbestellen*. Es erscheint am 28. April 2020 in Japan und wird wenig später verschickt.

In Europa wird Final Fantasy VII Remake eher ausgeliefert

Final Fantasy VII Remake erscheint am 10. April 2020 hierzulande für PlayStation 4. Bei Amazon winkt Vorbestellern exklusiv als Bonus* ein dynamisches „Sephiroth“-Theme für eure PS4. Außerdem gibt es auch noch die Beschwörungsmateria „Chocobo-Küken“. Die Deluxe Edition des Spiels beinhaltet ein Steelbook, ein Artbook und eine Soundtrack-CD. Vorbesteller der Deluxe Edition erhalten unter anderem bei Amazon* zusätzlich die Beschwörungsmateria „Kaktor“.

Square Enix hatte kürzlich verkündet, dass das Spiel in Europa und Australien ein bisschen eher ausgeliefert wird, damit zum Launch möglichst alle Fans spielen können. Das führte vereinzelt dazu, dass einige Fans schon jetzt ihre Spiele haben.

Das Spiel ist der erste Teil des Remake-Projekts und deckt die Handlung bis zur Flucht der Gruppe aus Midgar ab und taucht tiefer in die Ereignisse ein als das Original. Derzeit könnt ihr eine Demo ausprobieren, welche bereits eine Story-Änderung offenbarte. Wir hatten bereits die Gelegenheit, noch über die Demo hinaus zu spielen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO