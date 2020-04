Genshin Impact: Die Prinzessin der Verurteilung und das Laternen-Ritual

Entwickler miHoYo hat in den letzten Tagen gleich eine ganze Reihe neuer Trailer zu Genshin Impact veröffentlicht. Das erste Video stellt euch den neuen Charakter Fischl vor. Was für ein seltsamer Name. Die „Reisende von einer anderen Welt“ nennt sich selbst „Prinzessin der Verurteilung“. Und zwar genau so – also auf Deutsch.

Der dritte neue Trailer widmet sich dem Laternen-Ritual. Entwickler miHoYo kennzeichnete das Video selbst mit einem Hinweis auf mögliche Spoiler. Da solltet ihr also vorsichtig sein.

Ihr seid der Reisende

Genshin Impact ist ein Open-World-Action-Rollenspiel, das im Fantasy-Reich von Teyvat spielt. Es bietet eine lebendige, frei erkundbare Welt, mehrere Charaktere und ein Element-basiertes Kampfsystem. Spieler*innen übernehmen die Rolle einer mysteriösen Figur, bezeichnet als „The Traveller“. Man begibt sich auf eine Reise auf der Suche nach seiner Schwester oder seinem Bruder. An der Seite der Spieler*innen steht dabei ein lebhafter Begleiter namens Paimon.

Die Veröffentlichung von Genshin Impact ist weltweit für 2020 geplant, dies für PlayStation 4, Nintendo Switch, PCs, iOS und Android.

Das Vorstellungsvideo zu Fischl

Gameplay-Video mit Fischl

Das Laternen-Ritual

via Gematsu, Bildmaterial: Genshin Impact, Mihoyo