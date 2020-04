Final Fantasy VII Remake: Mogry-Medaillen und viele Bösewichte

Nur noch wenige Tage bis zur offiziellen Veröffentlichung von Final Fantasy VII Remake. Nach dem „Final Trailer“ könnten heute also die „letzten Screenshots“ anstehen, auch wenn Square Enix das so nicht dargelegt hat. Die neue Ladung an Renderbildern und einigen wenigen Screenshots zeigen uns einmal mehr Charaktere, der Fokus liegt heute auf den Bösewichten.

Ihr seht Rufus, den Sohn des Präsidenten von Shinra und aktuellen Vizepräsidenten. Der schleimige Palmer gehört ebenfalls zur Vorstandsetage, hat aber derzeit wenig zu tun. Sein Ressort Weltraumforschung liegt nach einem misslungenen Raketenstart auf Eis. Spieler des Originals wissen mehr. Ob auch Spieler des Remakes mehr erfahren? Mal sehen.

Die Dame im roten Kleid ist Scarlet. Wer hat sie sich einst so vorgestellt? Scarlet ist Leiterin der Abteilung Waffenentwicklung. Reeve im feinen Anzug ist Leiter der Abteilung Stadtplanung und eine der milden Stimmen im Vorstand, der tatsächlich so etwas wie Sorge für die Bevölkerung zeigt. Dafür erntet er regelmäßig Spott von seinen Kollegen.

Kirie Canaan dürftet ihr noch nicht kennen. Das gerissene Mädchen wohnt in den Slums von Sektor 5 und bestreitet seinen Lebensunterhalt damit, andere um ihr Hab und Gut zu erleichtern. Und das kleine, feine Silberstück? Nun, das ist eine Mogry-Medaille. Ihr findet sie in Schatzkisten und Shinra-Kisten. Jemand sammelt sie. Na klar. Was wäre ein großes RPG heutzutage ohne Collectibles!

Wartet ihr noch oder spielt ihr schon?

Final Fantasy VII Remake erscheint weltweit offiziell am 10. April 2020. Auch wenn Square Enix in Europa und Australien mit verfrühten Auslieferungen dafür sorgte, dass einige Fans jetzt schon fleißig spielen. Die digitale Version wird deshalb allerdings nicht früher veröffentlicht. Unser Test zu Final Fantasy VII Remake könnt ihr seit heute lesen! Und wenn ihr schon spielt: unseren Hilfe-Bereich zu Final Fantasy VII Remake findet ihr hier.

Bei Amazon winkt Vorbestellern exklusiv als Bonus* ein dynamisches „Sephiroth“-Theme für eure PS4. Außerdem gibt es auch noch die Beschwörungsmateria „Chocobo-Küken“. Die Deluxe Edition des Spiels beinhaltet ein Steelbook, ein Artbook und eine Soundtrack-CD. Vorbesteller der Deluxe Edition erhalten unter anderem bei Amazon* zusätzlich die Beschwörungsmateria „Kaktor“.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO