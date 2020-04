Gamescom 2020 soll „in jedem Fall mindestens in digitaler Form“ stattfinden

Nachdem weltweit selbst (und natürlich besonders) die größten und bekanntesten Messen und Veranstaltungen dem Coronavirus zum Opfer gefallen sind, hatte die Kölner Gamescom bis zuletzt eisern an der Massenveranstaltung im August festgehalten. Davon gab es von vielen Seiten Kritik, vor allem für den bereits begonnenen Kartenvorverkauf. Nun stellen die Veranstalter konkretisierte Pläne vor. Am Termin wird weiterhin festgehalten, doch vorsorglich verpasst man der Gamescom einen deutlich digitaleren Anstrich. Zur Not wird die Gamescom eben nur digital stattfinden.

Für die „erst in fünf Monaten“ stattfindende Messe sollen bereits bestehende digitale Formate ausgebaut werden. Dazu zählen „gamescom now“ und natürlich die „Opening Night Live“ von Geoff Keighley, die im letzten Jahr viel Zuspruch gefunden hat. Keighley hatte seine E3-Beteiligung schon vor der Absage der Messe in LA abgeblasen. Sein Fokus auf die Gamescom dürfte dem Kölner Veranstalter gut tun. Die digitalen Formate sollen um zusätzliche Module ergänzt werden.

„In jedem Fall mindestens in digitaler Form“

Auch in Köln scheint man sich nicht mehr so sicher, ob die proppevollen Flure angesichts des Coronavirus eine gute Idee sind. „In jedem Fall“ soll die Gamescom aber „mindestens in digitaler Form“ stattfinden. Und zwar wie geplant vom 25. bis zum 29. August 2019. Eine Verschiebung schließt man ausdrücklich aus.

Die Chancen, dass sich die größten Publisher an einer ausschließlich digitalen Gamescom-Woche beteiligen, stehen vermutlich nicht schlecht. Schließlich sollen etwa zwei Monate später PlayStation 4 und Xbox Series X erscheinen. Sollte es tatsächlich zu einer digitalen Messe kommen, sollen alle Besucher und Aussteller die geleisteten Zahlungen zu 100% erstattet bekommen.

Zunächst soll aber eine neue Beurteilung angesichts der Coronavirus-Pandemie mit staatlichen Stellen Mitte Mai erfolgen. Dann will man entscheiden, in welcher Form die Messe stattfindet. Mit den größten Ausstellern sei das so abgestimmt, so dass bis dahin „alle gamescom-Planungen auf Hochtouren weiterlaufen“.

Was meint ihr, wie sieht die Zukunft der Gamescom aus?

via Gamescom, Bildmaterial: Gamescom, Koelnmesse