Ma-Nultra und Koobala sind eine Mischung aus Super Mario, Bowser und ULTRAMAN

Ist euch schon mal aufgefallen, dass in vielen japanischen Filmen riesige Monster und übermenschlich große Wesen die Hauptrolle spielen? Natürlich ist euch das aufgefallen. Godzilla ist das bekannteste dieser Monster, aber es gibt noch viele weitere Monster und humanoide Riesen, die zumindest in Japan Kultstatus genießen. Man könnte fast meinen: Was für uns im Zweifelsfall die Aliens sind, sind für Japaner die Kaijū. So heißen sie nämlich, diese fremdartigen, riesigen Monster. Und nach ihnen ist ein ganzes Film-Genre benannt: Kaijū Eiga, die Monsterfilme.

Eines dieser Kaijū Eiga ist auch Ultraman. In den 70er-Jahren, das Monsterfilm-Genre hatte schon ein paar Järchen auf dem Buckel, brauchte es wohl ein wenig frischen Wind. Hier kam Ultraman ins Spiel! Er konnte und wollte es mit allen Kaijū aufnehmen. Ultraman ist allerdings menschlicher Natur. Dank einer Beta-Kapsel konnte sich Held Shin Hayata für fünf Minuten in den riesigen Titanen Ultraman verwandeln und Godzilla, Mothra, King Ghidorah und Co. mit verrückten Moves einheizen.

MA-NULTRA und KOOBALA… ?!

Jetzt den Bogen zu Super Mario und Bowser zu spannen, ist gar nicht so einfach. Aber da hilft der japanische Spielzeughersteller Bid Toys. Dieser wird nämlich bald die beiden neuen Spielfiguren MA-NULTRA und KOOBALA veröffentlichen. Ihr ahnt es vielleicht anhand der Namensgebungen. Das sind Figuren von Mario und Bowser, basierend auf Ultraman. Und die sehen wirklich ultra-seltsam aus.

Die Figuren sind aus Vinyl. MA-NULTRA trägt dabei einen Anzug, der an jenen des Ultraman in der Originalserie erinnert. KOOBALA sieht aus wie soviele echsenartige Kaijū Eiga. Vielleicht Bemular, der erste Bösewicht der Ultraman-Serie. Die Fotos, die Bid Toys veröffentlichte, wollt ihr euch nicht entgehen lassen.

via Siliconera, Bid Toys