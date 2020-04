Book of Demons vermischt Hack & Flash mit Deckbau und Papercraft

Mit Book of Demons veröffentlicht 505 Games am 30. April 2020 eine interessante Mischung aus Hack & Slash mit Deckbau- und Papercraft-Elementen. Das Spiel vom polnischen Indie-Studio ThingTrunk soll für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Book of Demons erhielt im Vorlauf bereits einige Indie-Auszeichnungen und wird 24,99 Euro kosten.

Hier wird der Kampf zwischen Gut und Böse und um die Rettung der Welt vor ihrem ultimativen Niedergang auf erfrischende Art neu erzählt. Die Spieler tragen diesen Konflikt jedoch nicht mit Waffen, sondern mit Zauberkarten aus, mit denen sie Armeen der Finsternis in den zufallsgenerierten Dungeons unter der Alten Kathedrale erlegen müssen. Auf diese Weise werden sie animiert, Strategien zu entwickeln und ihr Blatt mithilfe von Gegenständen, Zaubersprüchen, Fähigkeiten sowie diversen Boni und Upgrades zuverbessern.

