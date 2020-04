Animal Crossing: New Horizons in Deutschland mehr als 200.000 Mal verkauft

Für den zurückliegenden März hat der Branchenverband game nur einen einzigen Sales Award vergeben, doch der hat es in sich. Nur wenige Tage nach seiner Veröffentlichung kann sich Animal Crossing: New Horizons in Deutschland schon den Sales Award in Platin ins virtuelle Häuschen stellen. Das bedeutet über 200.000 verkaufte Einheiten.

Wie viel ist das im Vergleich?

Viele von euch fragen bei den Zahlen des game Sales Awards immer wieder, ob das nun viel oder wenig sei. 200.000 Einheiten sind sehr viel, vor allem in so kurzer Zeit. Der Platin Award ist nicht umsonst der Platin Award, nur wenige Spiele erreichen in Deutschland die notwendigen Zahlen, viele davon auch erst kumuliert nach Monaten. Animal Crossing: New Horizons hier in nur wenigen Verkaufstagen.

Ein paar Vergleichszahlen: Super Mario Maker 2 erreichte die 200.000 Einheiten erst im Januar, ein halbes Jahr nach seiner Veröffentlichung. Und der Mario-Leveleditor ist bekanntlich ein sogenannter Longseller. Spiele wie Pokémon Schwert und Schild sind da schneller, andere Spiele wie Need for Speed Heat oder Star Wars Jedi: Fallen Order profitieren von der plattformübergreifenden Zählung. Blockbuster wie Kingdom Hearts III oder Resident Evil 2 Remake hingegen haben es bisher „nur“ zum Gold Award geschafft, der 100.000 verkaufte Einheiten bedeutet. Final Fantasy XV schaffte damals ebenfalls Platin.

Die Daten basieren auf Erhebungen des Marktforschers GfK. Im Gegensatz zu den wöchentlichen Verkaufscharts von GfK beinhalten die Erhebungen für den game Sales Award auch gemeldete Digitalverkäufe durch die Publisher.

via game, Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons, Nintendo