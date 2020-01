Verkaufszahlen aus Deutschland: Japanische Games räumen game Sales Award im Dezember ab

Der Branchenverband game hat die games Sales Awards für den Dezember 2019 vorgestellt und das bedeutet auch, wir bekommen ein paar neue konkrete Verkaufszahlen einiger Spiele auf dem deutschen Markt. Das ist besonders deshalb toll, weil die öffentlichen Erhebungen beispielsweise von Marktforscher GfK nur Ranglisten sind und ohne konkrete Zahlen auskommen müssen.

FIFA läuft hierzulande wie immer außer Konkurrenz. FIFA 20 knackte noch vor dem Jahresende die Marke von 1,5 Millionen verkauften Spielen in Deutschland. Das ist der dritte game Sales Award Sonderpreis für das Spiel. FIFA 20 schaffte diese Marke schneller als sein Vorgänger. FIFA 19 erlangte den dreifachen Sonderpreis erst im Januar 2019. Ansonsten waren erfreulicherweise vor allem japanische Games erfolgreich!

Darüber hinaus erhalten gleich fünf Spiele den game Sales Award in Platin. Das bedeutet, sie haben sich ingesamt über 200.000 Mal in Deutschland verkauft. Das ist eine beachtliche Zahl, die nur die wenigsten Spiele knacken. Umso beachtlicher, da die meisten der fünf neuen Platin-Gewinner erst zum Jahresende erschienen sind. Allein Super Mario Maker 2 profitiert von der Kumulierung der letzten Monate.

Die Platin-Gewinner (200.000 verkaufte Einheiten):

Luigi’s Mansion 3

Need for Speed: Heat (plattformübergreifend)

Pokémon Schild

Star Wars: Jedi – Fallen Order (plattformübergreifend)

Super Mario Maker 2

Zu guter Letzt erhalten Death Stranding und Ring Fit Adventure auch noch einen game Sales Award in Gold. Das bedeutet 100.000 verkaufte Einheiten. Falls ihr euch also wundert, ob Ring Fit Adventure eventuell gefloppt sein könnte, weil ihr nichts mehr davon hört oder seht: ist es nicht. Es scheint dort gut angekommen zu sein, wo es ankommen sollte. Übrigens: In der Meldung von game ist wirklich nur von Pokémon Schild die Rede, nicht von Pokémon Schwert und Schild. Wir haben dazu noch einmal nachgehakt.

Welche der neuen Award-Gewinner habt ihr euch gekauft?

Die Daten basieren auf Erhebungen des Marktforschers GfK. Im Gegensatz zu den wöchentlichen Verkaufscharts von GfK beinhalten die Erhebungen für den game Sales Award auch gemeldete Digitalverkäufe durch die Publisher.

via game, Bildmaterial: Luigi’s Mansion 3, Nintendo / Next Level Games