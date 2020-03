Sonntagsfrage: Wie gefällt euch die Demo zum Final Fantasy VII Remake?

Wenn es diese Woche ein Thema gab, an dem man – abseits des Coronavirus – kaum vorbeikam, ist es das Final Fantasy VII Remake. Das lag unter anderem daran, dass viele Redaktionen die Gelegenheit bekamen, das Spiel auf einem speziellen Event für mehrere Stunden anzuspielen. Unser Tony war ebenfalls vor Ort und hat seine Eindrücke in einem Angespielt! festgehalten. Außerdem haben wir in einem Artikel einen Blick auf die Story-Änderungen im Final Fantasy VII Remake geworfen.

Gleichzeitig veröffentlichte Square Enix neues Videomaterial sowie eine spielbare Demo zu Final Fantasy VII Remake im PlayStation Store. In dieser Demo haben Spieler*innen die Möglichkeit, erste Erfahrungen mit dem neuen Look, dem Kampfsystem und den Anfängen der Geschichte zu sammeln. Dabei erlebt ihr die erste Mission, welche den Anschlag auf den Mako-Reaktor 1 beinhaltet. Um an dem ganzen Spaß jedoch teilhaben zu können, benötigt ihr ein PS-Plus-Abo in Deutschland.

Gehört ihr zu diesen Leuten und habt euch die Demo heruntergeladen? Dann habt ihr sicherlich eine Meinung dazu. Genau diese möchten wir in dieser Sonntagsfrage erfahren. Hat euch die Demo eventuell in eurer bisherigen Meinung bekräftigt und euch in eurer Vorbestellung bzw. eurem Kauf bestätigt? Oder hat sie euch gezeigt, dass das Remake nichts für euch ist? Vielleicht habe ihr ja auch eine ganz andere Meinung. Verratet es uns in den Kommentaren!



Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 01. März

Animal Crossing: New Horizons oder Doom Eternal: Welches Spiel erweckt euer Interesse (zum Kauf)? Animal Crossing: New Horizons / 64.35% (74 votes)

Keines der beiden Spiele / 22.61% (26 votes)

Doom Eternal / 8.70% (10 votes)

Beide Spiele / 4.35% (5 votes) Total votes: 115

Vergangene Woche ließen wir zwei Videospiele gegeneinander antreten. Obwohl man dies nicht so richtig sagen kann. Zwar erscheinen Animal Crossing: New Horizons und Doom Eternal am gleichen Tag, dennoch gibt es zwischen den beiden keinerlei Konkurrenz. Das liegt nicht nur an den unterschiedlichen Genres, die beide Spiele bedienen, sondern auch an den Communitys. Sowohl Fans von Animal Crossing als auch von Doom freuen sich über das gemeinsame Erscheinungsdatum. Dabei entstehen viele künstlerische Werke, die unter anderem Melinda im Doom-Universum oder zusammen mit den Doomguy zeigen.

In der JPGames-Community sieht es ein wenig anders aus, zumindest was den Kauf der Spiele angeht. Betrachtet man die Auswertung, geht es mit 74 von 115 Stimmen deutlich zugunsten von Animal Crossing: New Horizons aus. Nur fünf Teilnehmer*innen entscheiden sich dazu beide Spiele zu kaufen. Eventuell ändert sich dies ja noch bis zum Erscheinungsdatum am 20. März.