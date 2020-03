Platinum Games enthüllt das letzte Rätsel um „Platinum 4“ am 1. April

Auf der Platinum4-Webseite veröffentlichten die Verantwortlichen von Platinum Games nach und nach Ankündigungen, mit denen sich das Studio momentan beschäftigt. Die erste Ankündigung drehte sich um die Remastered-Version von The Wonderful 101, das am 22. Mai 2020 sowohl digital als auch physisch für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen soll. Eine digitale Version wird es ebenfalls für Steam geben.

Die darauffolgende Ankündigung überbrachte niemand Geringeres als Director und Game Designer Hideki Kamiya, der mit einem Teaser-Trailer den neuen Titel Project G.G. bekannt gab. Es handelt sich dabei um den Abschluss von Hideki Kamiyas „Hero Trilogy“. Viele Details sind hier bisweilen noch nicht bekannt, weshalb wir hier auf weitere Informationen gespannt sein dürfen.

Zuletzt stellte Platinum Games das neue Studio in Tokyo vor. Man strebt etwa 100 Mitarbeiter an, 15 sind bereits aktiv. Offiziell eröffnet werden soll der Tokio-Ableger im April. Bisher hatte Platinum Games lediglich ein Studio in Osaka.

Viertes Projekt wird am 1. April enthüllt

Ob es als Aprilscherz gedacht ist oder nicht, aber die vierte und somit letzte Ankündigung seitens Platinum Games findet am 1. April 2020 statt. Der leitende Vizepräsident Atsushi Inaba teilte mit, dass es sich dabei um etwas sehr Geheimnisvolles und Interessantes handelt, das merklich dem Hause Platinum Games zugeschrieben werden kann. Hideki Kamiya fügte hinzu, dass das neue Projekt der Hammer wird. Seid also gespannt, worum es sich bei der letzten Ankündigung handeln wird.

Habt ihr Vermutungen?

via Gematsu, Bildmaterial: Platinum Games