One Piece Pirate Warriors 4: Alle bisher vorgestellten Charaktere und Switch-Version im Überblick

Seit Wochen stellt Bandai Namco alle verfügbaren Kämpfer aus One Piece: Pirate Warriors 4 in Form von Charakter-Trailern vor. Zuletzt widmete man sich den Piraten Cavendish und Bartolomeo. Nun scheinen alle Kämpfer des Musou-Spieles enthüllt worden zu sein, denn Bandai Namco veröffentlichte nun einen Trailer zu allen bisher vorgestellten Kämpfern, in denen Fans ihre Spezialfähigkeiten bestaunen können. Insgesamt könnt ihr 40 Charaktere begutachten!

In diesem Trailer ist ein kurzer Einblick über alle Charaktere gegeben, wer sich ein genaueres Bild von bestimmten Kämpfern machen möchte, kann auf unserer Seite alle Charakter-Trailer im Artikel-Archiv finden. Somit könnt ihr auch den Trailer zu eurem Lieblingscharakter nachholen, falls ihr diesen verpasst haben solltet.

Die Switch-Version von One Piece: Pirate Warriors 4

Ein weiter Trailer, den Bandai Namco veröffentlichte, widmet sich der Nintendo-Switch-Version von One Piece: Pirate Warriors 4. Da die Switch-Versionen meistens ein wenig technisch schwächer gegenüber anderen Plattform-Versionen sind, können Käufer einen Vorgeschmack auf diese Version bekommen. So können sie entscheiden, ob sie sich die Switch-Version ins Haus holen möchten.

One Piece: Pirate Warriors 4 erscheint am 27. März 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs. Bei Amazon könnt ihr noch an der Vorbestelleraktion teilnehmen*. Vorbesteller erhalten früheren Zugang zu den Vinsmoke Brüdern (Ichiji, Niji, Yonji) der Germa 66 und zwei exklusive Ingame-Outfits.

Bildmaterial: One Piece: Pirate Warriors 4, Bandai Namco / Koei Tecmo, Omega Force