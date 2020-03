Story of Seasons: Friends of Mineral Town erscheint am 10. Juli in Europa

Marvelous hat die Veröffentlichung von Story of Seasons: Friends of Mineral Town für Nintendo Switch auf den 10. Juli 2020 datiert. Das komplette Remake des Klassikers, der einst für Game Boy Advance erschienen ist, wird sowohl physisch als auch digital an diesem Tag veröffentlicht. Es handelt sich, nur damit das klar ist, um die japanische Reihe Bokujo Monogatari, die damals noch als Harvest Moon erschienen ist. Marvelous veröffentlichte parallel zur heutigen Ankündigung auch einen neuen Trailer.

Wie schon Rune Factory 4 Special wird dem Remake außerdem eine besondere Ehre zu teil. Es gibt nämlich eine neue Lokalisierung: deutsche, englischen, französische und spanische Texte wird das Remake bieten. Die Grafik ist komplett neu gestaltet, die Steuerung natürlich angepasst und es gibt neue Interaktionsmöglichkeiten.

Das Spiel führt Fans der Reihe zurück in die charmante Welt von Mineralstadt und stellt diese gleichzeitig einer neuen Generation von Farmern vor. Um der Farm ihres Großvaters neues Leben einzuhauchen und sich den Lebensunterhalt zu verdienen, machen sich Spieler die Kräfte der Natur zunutze, hegen ihre Pflanzen und ziehen Nutztiere groß. Mit mehr als 20 verschiedenen Nutzpflanzen, einer Vielzahl an Tieren – von Alpakas bis hin zu Angorakaninchen –, wechselnden Jahreszeiten und neuen Fertigkeiten gleicht kein Tag dem anderen.

