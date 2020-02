Sonntagsfrage: Bieten euch filmische Umsetzungen von Videospielen einen Mehrwert?

In den letzten und kommenden Monaten sowie Jahren erhalten Videospiele nicht nur klassische Fortsetzungen, sondern werden in anderer Form interpretiert. Durch die Freigabe von ihren Lizenzen an andere kreative Personen wollen Publisher ihre Marken einem größeren Publikum präsentieren. Das kann mal mehr, mal weniger gut gelingen.

Die Älteren unter uns erinnern sich sicherlich noch an die beschwerlichen Anfänge dieser Bewegung, welche uns eine seltsame Umsetzung von Super Mario Bros. brachte. Trotzdem scheut sich Nintendo nicht davor, bald einen neuen Film zu produzieren. Warum auch nicht? Solche Umsetzungen erfreuen sich neuerdings großer Beliebtheit. Das beweist unter anderem die Serie The Witcher. Netflix plant sogar jetzt sogar noch eine animierte Serie.

An Erfahrung fehlt es dem Streaming-Dienst auch nicht. Mit Castlevania hat Netflix bereits bewiesen, dass sie ein gewisses Händchen für solche Dinge haben. Darüber hinaus erwartet uns in diesem Monat ein neuer Sonic-Film. Dieser durfte sich zwar schon heftiger Kritik stellen, mit dem neuen Design des Igels konnten die Macher aber die Fangemeinde beruhigen.

Ob diese Umsetzungen nun gut oder schlecht sind, muss jeder für sich selbst wissen. Wie diese Meinung aussieht, möchten wir in der heutigen Sonntagsfrage von euch erfahren. Bieten euch filmische Umsetzungen bzw. Serienumsetzungen von Videospielen einen Mehrwert? Sprich, freut ihr euch mehr zu einem Spiel zu sehen oder kriegt ihr jedes Mal einen Schauer, wenn neue Umsetzungen angekündigt werden? Eure Meinung könnt ihr wie immer in den Kommentaren teilen!

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 26. Januar

Sonntagsfrage: Euer Lieblingsfilm von Studio Ghibli? Prinzessin Mononoke / 40.00% (32 votes) Chihiros Reise ins Zauberland / 22.50% (18 votes) Das wandelnde Schloss / 8.75% (7 votes) Die letzten Glühwürmchen / 6.25% (5 votes) Das Schloss im Himmel / 5.00% (4 votes) Mein Nachbar Totoro / 5.00% (4 votes) Nausicaä aus dem Tal der Winde / 3.75% (3 votes) Stimme des Herzens – Whisper of the Heart / 2.50% (2 votes) Die Legende der Prinzessin Kaguya / 2.50% (2 votes) Pom Poko / 1.25% (1 votes)

Seit Beginn dieses Monats hat Netflix einige Ghibli-Filme mit ins Sortiment gepackt. Der von euch gewählte Platz eins ist jedoch noch nicht dabei – der Film ist erst ab März verfügbar. Mit großem Abstand wurde Prinzessin Mononoke an die Spitze gewählt und erhält 32 von insgesamt 80 Stimmen. Dahinter folgt die abenteuerliche Reise von Chihiro mit 18 Stimmen. Auf Platz drei folgt das wandelnde Schloss.