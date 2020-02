Nintendo Switch Lite heute für 175,00 Euro bei Amazon

Das ist der bisherige Tiefstpreis für die neue Handheld-Variante der Nintendo Switch. Die Nintendo Switch Lite in der Farbe Gelb gibt es heute für glatte 175,00 Euro* bei Amazon!

Solltet ihr euch zum Kauf entscheiden, gehört ihr zu den 5,19 Millionen Besitzern einer Lite-Version von Nintendo Switch. So oft hat sich die neue Variante nämlich bisher verkauft. Wer es etwas teurer, am TV und exklusiver mag, der kann zur Animal-Crossing-Version der Nintendo Switch greifen. Die Limited Edition ist seit diesem Wochenende ebenfalls vorbestellbar. So oder so: Ein neues Modell der Konsole müsst ihr zunächst nicht fürchten. Nintendo will 2020 kein neues Nintendo-Switch-Modell veröffentlichen.

Bildmaterial: Nintendo / Amazon