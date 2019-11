Sonic the Hedgehog: Neuer Trailer präsentiert das neue Sonic-Design der Verfilmung

Wir erinnern uns (ungern): Sonic, so wie ihn sich die Macher der offiziellen Verfilmung vorstellen, sah so gar nicht aus, wie wir uns Sonic in unserer Welt vorstellen würden. Es hagelte unglaublich viel Kritik und die Macher versprachen, Änderungen an Sonics Film-Design vorzunehmen. Der Kinostart wurde daraufhin in das neue Jahr verschoben.

Nun präsentierten Paramount Pictures und Sega den neuen Trailer und damit auch das neue Design nach der Überarbeitung. Wie gefällt es euch? Darüber hinaus gibt es auch weitere neue Details. So spricht in der deutschen Vertonung der Youtuber Julian Bam Sonic. Im Englischen wird er von Ben Schwartz vertont.

Der Kinostart in Deutschland erfolgt im Februar 2020.

Bildmaterial: Sonic the Hedgehog, Paramount Pictures, Sega