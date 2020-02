Platinum Games kündigt Project G.G. unter der Leitung von Hideki Kamiya an – neues Tokio-Studio übernimmt

Platinum Games hat wie versprochen in der neuen Ausgabe der Famitsu ein neues Projekt angekündigt. Dieses trägt den Titel Project G.G., wobei Hideki Kamiya der Director ist. Einen Veröffentlichungszeitraum gibt es noch nicht, man will laut Atsushi Inaba jedoch für alle Plattformen entwickeln.

Die Trilogie wird komplettiert

Laut Hideki Kamiya soll mit Project G.G. seine „Hero Trilogy“ abgeschlossen werden. Dazu zählen bisher Viewtiful Joe und The Wonderful 101. Diesmal soll man sich in einen riesigen Helden verwandeln können. In der Famitsu sieht man einen Jungen, welcher sich in einen Riesen verwandelt, um gegen einen Kajiu zu kämpfen.

Weiter lässt sich der Famitsu entnehmen, dass man auf eine gute Art die Spieler überraschen wolle. Generell gesprochen wird Project G.G. ein Action-Titel, der Fokus soll jedoch nicht nur darauf liegen. Allzu bald sollte man das Spiel jedoch nicht erwarten, denn man baut erst gerade das Entwicklerteam auf. Dazu eröffnet Platinum Games ein neues Studio in Tokio mit etwa 100 Mitarbeitern. Etwa 15 Personen arbeiten schon dort.

Die Unabhängigkeit von Platinum Games

Auch auf die Unabhängigkeit von Platinum Games kam Inaba zu sprechen. So habe man schon vor der Investition von Tencent ähnliche Angebote abgelehnt, weil man nicht Sicherheit gegen Freiheit tauschen wollte.

Mit Project G.G. kennen wir nun das zweite Projekt der „Platinum4“. Das erste Spiel war The Wonderful 101: Remastered, welches derzeit bei Kickstarter finanziert wird. Vor allem auf das vierte Projekt macht Inaba nun neugierig. Dieses sei „sehr Platinum und interessant“.

via Gematsu, Bildmaterial: Platinum Games