Platinum Games teasert eine wichtige Ankündigung für nächste Woche

Aktuell ist einiges in Bewegung bei Platinum Games. Bereits für die nächste Woche teasert die japanische Spieleschmiede nun für die Famitsu-Ausgabe vom 27. Februar eine weitere wichtige Ankündigung. Erfahrungsgemäß dürfte diese sogar schon etwas eher durchsickern.

Zuletzt startete man bereits eine „Platinum4“-Webseite, wobei sich eines der vier Projekte als The Wonderful 101: Remastered herausstellte. Es ist also durchaus möglich, dass man hier das nächste dieser Projekte zu enthüllen gedenkt. Immerhin wissen wir seit Längerem, dass bei Platinum Games zwei hauseigene Spiele in Entwicklung sind. Nicht vergessen sollte man auch Babylon’s Fall, welches zusammen mit Square Enix entsteht.

Der Famitsu teilte Hideki Kamiya zudem mit, dass die Entwicklung von Bayonetta 3 gut vorankomme. Das dürfte Fans beruhigen, denn seit der Ankündigung vor über zwei Jahren ist es sehr still um das Projekt.

via Gematsu, Bildmaterial: Platinum Games