Der Launchtrailer zu One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Bandai Namco hat den Launchtrailer zu One Punch Man: A Hero Nobody Knows veröffentlicht. In Kürze erscheint das Action-Fighting-Game, das euch mit 3-gegen-3-Kämpfen und Spezial-Attacken rund aus dem One-Punch-Man-Universum begeistern will. Der Trailer bietet außerdem erste Details zum Season-Pass.

Wenn ihr euch noch für eine Vorbestellung des Spiels entscheidet, könnt ihr bei Amazon übrigens früheren Zugang zur alternativen Version von Saitama (Traumversion) sichern, ebenso wie zusätzliche Outfits und Avatarzubehöre. Die Aktionsseite dazu bei Amazon findet ihr hier.

SpielerInnen werden ihre eigenen Helden erstellen können, für die Heldenvereinigung kämpfen und auf bereits bekannte Charaktere der Original-Story treffen. Als Teil der Heldenvereinigung treten Fans einer Vielzahl von Monstern und Bösewichten gegenüber, vor denen die unschuldigen Stadtbewohner geschützt werden müssen. Von Beginn an werden SpielerInnen auf Saitama, auch „Glatzen-Umhang“ genannt, aufmerksam gemacht, der mit nur einen Schlag seine Gegner ausschalten kann. Im neuen Gameplay-Trailer werden weitere Informationen zu ihm und Suiryu, Kampfsport-Wunder und erster spielbarer Charakter des Season Pass, bekannt gegeben.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows* soll in Japan am 27. Februar 2020 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. In Europa und Nordamerika soll der Titel am 28. Februar für PlayStation 4, Xbox One und PCs via Steam erscheinen. Das Spiel wird neben englischer und japanischer Sprachausgabe auch deutsche Untertitel bieten.

Der Veröffentlichungstrailer zu One Punch Man: A Hero Nobody Knows

