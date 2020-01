One Punch Man: A Hero Nobody Knows: Drei neue Kämpfer, Deluxe-Edition und Gameplay

Bandai Namco hat mit einem Trailer drei neue Charaktere für One Punch Man: A Hero Nobody Knows enthüllt. Dabei handelt es sich um Child Emperor, Feder-Moustache sowie Sugar Mask Handsome Kamen.

Child Emperor: Ein Wunderkind, das den 5. Platz des Hero Association S-Klasse-Rankings belegt. Er nutzt seine überlegenen Fähigkeiten und Erfindungen, um die grausamsten Feinde zu besiegen.

Feder-Moustache: Zurzeit belegt der talentierte Schwertkämpfer den 28. Platz der A-Klasse und nutzt seine meisterhaften Fecht-Künste, um Monster zu bekämpfen.

Sugar Mask Handsome Kamen: Er steht an der Spitze der A-Klasse und versteckt seine kaltherzige und erbarmungslose Persönlichkeit hinter einem hübschen Gesicht.

Auch eine Deluxe-Edition wurde angekündigt. Diese enthält Folgendes:

Vollversion des Spiels

Charakter-Pass (Season-Pass)

Terrible Tornado (Pyjama)

Genos-Outfit (Waffenmodus)

Speed-o‘-Sound-Sonic-Outfit

Höllischer Blizzard (Pelzmantel)

Schließlich ist auch noch neues Gameplay-Material aus diversen Quellen aufgetaucht. Ihr findet dieses gleich nach dem Charakter-Trailer.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows soll in Japan am 27. Februar 2020 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. In Europa und Nordamerika soll der Titel am 28. Februar für PlayStation 4, Xbox One und PCs via Steam erscheinen. Das Spiel wird neben englischer und japanischer Sprachausgabe auch deutsche Untertitel bieten.

Charakter-Trailer

Gameplay-Material

via Bandai Namco, Gematsu, Bildmaterial: One Punch Man: A Hero Nobody Knows, Bandai Namco / Spike Chunsoft