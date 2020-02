BreakFreePersona: Fans starten Kampagne für Switch-Portierung von Persona 5 Royal und mehr

Nun, da fähige Entwickler unter anderem mit The Witcher 3, Alien: Isolation oder DOOM nachgewiesen haben, wie anspruchsvolle Videospiele auch auf der technisch weniger leistungsfähigen Nintendo Switch funktionieren können, werden die Rufe von Fans nach weiteren Umsetzungen natürlich nicht leiser. Aktuell kämpfen Atlus-Fans (und vielleicht auch einige, die es werden wollen) bei Twitter mit der Hashtag-Kampagne #BreakFreePersona um Portierungen der Persona-Reihe für Nintendo Switch.

Entstanden ist die Kampagne aus dem Wunsch heraus, dass Persona 5 Royal* für Nintendo Switch erscheint. Atlus hatte zuletzt eine Umfrage gestartet, in der man Fans fragte, ob sie gerne mehr Atlus-Spiele auf Nintendo Switch sehen würden. Dabei konnten Fans sogar Spiele auswählen und mit dabei war auch Persona. Es gab eine Rekordteilnahme. Atlus-Manager Ari Advincula sagte gegenüber IGN daraufhin, Fans sollen „Atlus weiterhin sagen, was sie wollen“. Genau das tun sie nun in der Twitter-Kampagne.

Persona 5 Scramble erscheint auch für Nintendo Switch

Inzwischen fordern viele Tweets unter #BreakFreePersona auch Umsetzungen von älteren Serienspielen wie Persona 4 und Persona 3. Begleitet werden die Forderungen dabei oft von Anmerkungen, das neue Persona 5 Scramble würde ebenfalls für PS4 und Switch erscheinen. Außerdem sei Joker schon längst auch auf Nintendo Switch zuhause, nämlich als DLC-Charakter in Super Smash Bros. Ultimate.

Persona hat in den letzten Jahren eine intensive Sony-Geschichte, aber auch eine Nintendo-Vergangenheit. So erschien der Ableger Persona Q einst exklusiv für Nintendo 3DS. Und der Titel erschien sich gut genug verkauft zu haben. Denn Atlus ließ auch noch Persona Q2 folgen, einer der letzten Third-Party-Exklusivtitel für Nintendo 3DS.

Besonders, da Persona 5 Royal erstmals deutsche Texte bieten wird, hegen bestimmt auch hierzulande viele Persona-Interessenten den Wunsch, das Spiel würde auch für Nintendo Switch erscheinen. Wie sieht es aus, habt ihr noch Hoffnung?

