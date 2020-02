Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX und 2.8 Final Chapter Prologue ab heute für Xbox One erhältlich

Ab heute sind Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX und Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue für Xbox One über den Microsoft Store erhältlich. Während Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX für 49,99 Euro zu haben ist, kostet euch Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue 59,99 Euro. Obendrein wird Kingdom Hearts III für alle Besitzer des Xbox Game Pass ab dem 25. Februar spielbar sein.

Neu nur auf Xbox One

Bisher waren die beiden Collections lediglich für PlayStation 4 erhältlich, sei es einzeln oder als Teil von Kingdom Hearts: The Story So Far oder dem in Nordamerika bald erscheinenden Kingdom Hearts All-in-One-Package.

Auf PlayStation 4 ist ebenfalls bereits der DLC Re Mind zu Kingdom Hearts III erhältlich, während ihr euch für die Veröffentlichung auf Xbox One noch bis zum 25. Februar gedulden müsst. Die Wartezeit für Xbox-Spieler können wir jedoch mit unserem Test zum DLC versüßen.

Inhalte der beiden Sammlungen:

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX Kingdom Hearts Final Mix Kingdom Hearts Re:Chain of Memories Kingdom Hearts 358/2 Days (in HD neu aufgelegte Filmsequenzen) Kingdom Hearts II Final Mix Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix Kingdom Hearts Re:coded (in HD neu aufgelegte Filmsequenzen)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep –A fragmentary passage– Kingdom Hearts χ Back Cover (Film)



via Gematsu, Bildmaterial: Kingdom Hearts III, Square Enix / Disney