Vergessenes Relikt: Chinesische Nintendo Switch macht Region-Lock wieder zum Thema

Die Regionsbeschränkung, besser bekannt als „Region-Lock“, scheint ein längst vergessenes Relikt. Doch so lange ist es gar nicht her, dass man auf Nintendo-Geräten nur die Veröffentlichungen für hiesige Länder spielen konnte. Datenträger aus beispielsweise aus Fernost waren nicht kompatibel. Längst vergessen mit Nintendo Switch.

Mit der Veröffentlichung von Nintendo Switch in China ist der „Region-Lock“ nun aber wieder ein Thema. Wie Analyst und China-Experte Daniel Ahmad auf Twitter berichtet, können chinesische Cartridges, welche für die chinesische Nintendo Switch veröffentlicht werden, nicht mit der global veröffentlichten Konsole verwendet werden. Für die Veröffentlichung in China arbeitet Nintendo mit Tencent zusammen. Ja, genau das Tencent, das derzeit auch in Platinum Games investiert.

Bei exklusiven China-Veröffentlichungen ein Problem

New Super Mario Bros. U Deluxe, das am 15. Januar 2020 in China durch Tencent und Nintendo für die „Tencent Nintendo Switch“ veröffentlicht wird, ist nur mit dieser chinesischen Konsole kompatibel. Dazu gibt es sogar einen Hinweis auf der Verpackung.

Umgekehrt besteht der Region-Lock nicht. Globale Veröffentlichungen sind auch mit der „Tencent Nintendo Switch“ kompatibel. Allerdings kann man sich nicht mit den chinesischen Tencent-Servern verbinden und beispielsweise online spielen.

Ein Problem könnte der neue Region-Lock trotzdem auch für uns werden. Nämlich im Falle von exklusiven China-Veröffentlichungen. Eine solche steht zum Beispiel tatsächlich mit Rabbids: Adventure Party bevor.

Bildmaterial: Rabbids: Adventure Party, Ubisoft China