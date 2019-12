Viel neues Gameplay-Material zu Fairy Tail aufgetaucht

Seit wenigen Tagen kennen wir den konkreten Veröffentlichungstermin von Fairy Tail. Nun gibt es eine längere Gameplay-Vorstellung von Publisher Koei Tecmo selbst sowie ein Video zu Kämpfen und Magie von Dengeki Online. So könnt ihr euch einen weiteren Überblick zum kommenden RPG von Gust verschaffen.

Worum geht es in Fairy Tail?

In der Vorlage Fairy Tail von Hiro Mashima geht es um die gleichnamige Magiergilde Fairy Tail. Wie es sich für eine typische Gilde gehört, erledigen die Mitglieder Quests für andere Leute. Zudem verstrickt sich die Gilde immer wieder auf unterschiedlichen Reisen in wilde Abenteuer. Diese könnt ihr – wie in der Vorlage – in dem Spiel erleben. Ihr schlüpft in die Rolle von Natsu Dragneel, Lucy Heartfilia sowie weiteren Gildenmitgliedern und Charakteren aus anderen Gilden.

Die Geschichte von Fairy Tail

Die Geschichte im Spiel wird ungefähr bei der Hälfte der bekannten Storyline beginnen. Koei Tecmo grenzte dies auf den beliebten „Tenrou Island“-Bogen bis zum „Tartaros“-Bogen ein. So will man dafür sorgen, dass das Spiel bereits mit vielen Charakteren sowie fortgeschrittenen Entwicklungen wie Techniken und Zaubern aufwartet. Des Weiteren startet die Erzählung an einem Punkt, an welchem die Gilde ein schwerwiegendes Problem hat. Die Spieler bekommen demnach einen Neustart, haben aber die groben Zusammenhänge schon an Ort und Stelle.

Fairy Tail erscheint in Europa am 19. März 2020 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-Steam. Das Spiel könnt ihr euch bei Amazon schon vorbestellen*.

Koei Tecmo

16:17 – Erkundung von Magnolia (als Wendy)

29:26 – Kämpfe (als Gajeel)

1:12:07 – Wendy und Gajeel im Gespräch

Dengeki Online – Kampf und Magie

via Gematsu, (2), Bildmaterial: Fairy Tail, Koei Tecmo / Gust