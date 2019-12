10 bis 15 brandneue Spiele erwarten euch bei The Game Awards am 13. Dezember

In einem Reddit-AMA kurz vor der Verleihung der The Game Awards 2019 beantwortete Produzent Geoff Keighley einige Fragen von Videospielfans. Letztlich natürlich eine kleine PR-Show, denn natürlich kann man sich bei einem AMA heraussuchen, auf welche Fragen man antwortet. Die Frage, wie viele Enthüllungen es in der Show geben würde, passt Keighley natürlich ganz gut in den Terminkalender.

„Wir haben eine Reihe von brandneuen Spielen, die bei der Show angekündigt werden. Ich denke, es sind so um die 10 neuen Spiele / Projekte, die enthüllt werden, wenn man die Dinge mitzählen will, von denen bisher noch niemand etwas gehört hat.“

Keighley verbesserte sich später bei Twitter, es seien eher 15 Spiele. Dinge, von denen niemand etwas gehört hat, zählen natürlich. Aber zählt auch das Resident Evil 3 Remake? Das geistert schon seit Tagen durch die Netzwerke und inwischen ist sogar Bildmaterial aus der PSN-Datenbank aufgetaucht. Doch das Resident Evil 3 Remake sei nicht Teil der Pläne für die Show, sagte Keighley klipp und klar. „Aus unserer Show wurde bisher noch gar nichts geleakt“, so Keighley.

Dafür dürfen sich Fans auf das erste Spiel der Wolfeye Studios freuen, an dessen Spitze ehemalige Führungskräfte der Arkane Studios stehen. Über zweieinhalb Stunden soll die Show gehen, bei der nicht nur die inzwischen begehrten The Game Awards verliehen werden, sondern die in den letzten Jahren auch als reichweitenstarke Enthüllungsshow an Bedeutung gewann.

Die Nominierten für die Awards findet ihr hier. Wählen könnt ihr auf der offiziellen TGA-2019-Website oder aber direkt bei Google. The Game Awards 2019 finden am 13. Dezember um 2:30 Uhr morgens deutscher Zeit statt.

Bildmaterial: The Game Awards 2019