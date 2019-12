Japanische Verkaufscharts: Pokémon gejagt von Gundams und dreizehn Wachen

Auch in dieser Woche dominiert Pokémon Schwert und Schild weiterhin die japanischen Verkaufscharts. Nach 382.000 Einheiten in der vorletzten Woche gehen auch in der vergangenen Woche weitere 275.000 Einheiten über die Ladentheken. Das reicht ganz locker zum Platz an der Sonne. Allein die phyischen Verkäufe (inklusive Downloadkarten im Handel) überschreiten nun deutlich die 2 Millionen. Hinzu kommen die digitalen Verkäufe.

Dahinter landen Neueinsteiger. SD Gundam G Generation: Cross Rays verkauft sich sehr solide, auf Platz 4 landet der neue Vanillaware-Titel 13 Sentinels: Aegis Rim. Ansonsten profitieren viele Switch-Spiele von neu verkaufter Hardware und dem beginnenden Weihnachtsgeschäft. Spiele wie Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Party oder auch Minecraft legen zwischen 30 und 50% zu.

01./01. [NSW] Pokemon Sword / Shield {2019.11.15} (¥5.980) – 275.959 / 2.023.043 (-28%)

02./00. [PS4] SD Gundam G Generation: Cross Rays (Bamco) {2019.11.28} – 64.538 / NEW

03./00. [NSW] SD Gundam G Generation: Cross Rays (Bamco) {2019.11.28} – 45.282 / NEW

04./00. [PS4] 13 Sentinels: Aegis Rim (Atlus) {2019.11.28} (¥8.980) – 34.608 / NEW

05./03. [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo) {2019.10.31} (¥5.980) – 26.256 / 285.175 (+10%)

06./02. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 22.302 / 312.383 (-15%)

07./09. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 11.084 / 1.022.756 (+30%)

08./07. [NSW] Mario & Sonic at Tokyo 2020 (Sega) {2019.11.01} (¥5.990) – 10.439 / 62.021 (+18%)

09./10. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.834 / 2.543.292 (+34%)

10./11. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 9.789 / 3.348.488 (+40%)

11./08. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 9.424 / 1.163.778 (+10%)

12./05. [PS4] Death Stranding (Sony) {2019.11.08} (¥6.900) – 8.183 / 243.994 (-35%)

13./14. [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 7.832 / 707.984 (+50%)

14./13. [NSW] Fishing Spirits: Switch (Bamco) {2019.07.25} (¥5.700) – 7.574 / 232.392 (+34%)

15./06. [PS4] Star Wars Jedi: Fallen Order (EA) {2019.11.15} (¥7.727) – 5.582 / 42.664 (-46%)

16./12. [PS4] Call of Duty: Modern Warfare (Sony) {2019.10.25} (¥7.900) – 5.193 / 192.544 (-16%)

17./00. [PS4] Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? IC (5pb.) (¥7.800) – 5.156 / NEW

18./16. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 4.246 / 3.194.509 (+13%)

19./19. [NSW] Disney Tsum Tsum Festival (Bamco) {2019.10.10} (¥6.100) – 4.073 / 71.229 (+18%)

20./15. [NSW] Dragon Quest XI S (Square Enix) {2019.09.27} (¥7.980) – 4.025 / 439.744 (+3%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 186.763 (179.992)

PS4 – 8.626 (7.073)

3DS – 1.580 (1.073)

XB1 – 891 (110)

PSV – 26 (23)

via ResetEra, Bildmaterial: Pokémon Schwert und Schild, Nintendo, The Pokémon Company / Game Freak