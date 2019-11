Resident Evil 3: Capcom soll angeblich an einem Remake arbeiten

Nach dem Erfolg des Resident Evil 2 Remakes arbeitet Capcom nun auch an einer neuen Version von Resident Evil 3. Das berichter Eurogamer unter Bezug auf den Bericht des Youtubers SpawnWave. Allerdings habe Eurogamer selbst ebenfalls vom Projekt gehört.

Man beruft sich dabei auf Quellen, die nahe an der Entwicklung des Spiels dran sind. Das Projekt befinde sich schon einige Zeit lang in Arbeit, auch wenn zunächst das neue Resident-Evil-Multiplayer-Spiel Project Resistance mehr Aufmerksamkeit erhalten soll.

Capcom will weiter Remakes und Portierungen veröffentlichen

Capcom selbst bezog schon im Rahmen des letzten Geschäftsberichts Stellung zu weiteren Remakes und Neuveröffentlichungen. So wolle man an dieser Front weiter aktiv sein. Überraschend ist das nicht. Capcom veröffentlichte in den letzten Jahren nicht nur aufwendige Remakes, sondern auch zahlreiche Portierungen, besonders für Nintendo Switch. Dabei kann man sich bekanntlich aus einem reichhaltigen Portfolio bedienen. Erst vor wenigen Tagen erschienen Resident Evil 5 und Resident Evil 6 für Nintendo Switch.

via Eurogamer, Bildmaterial: Resident Evil 2, Capcom