The Game Awards 2019: Death Stranding überall – das sind die Nominierten

Die Nominierten für The Game Awards 2019 stehen fest. Die Branchenshow von Geoff Keighley hat nahezu jährlich an Gewicht gewonnen und ist inzwischen zur festen Größe geworden. Nicht nur die Awards sind beliebt, auch Sendezeit. Die Awardvergabe-Show wird von diversen Publishern für Ankündigungen genutzt.

Besonders Hideo Kojima war in den letzten Jahren populär vertreten. Und auch in diesem Jahr ist der enge Freund von Produzent Keighley wieder namhaft aufgestellt. In zahlreichen Kategorien mit seinem Spiel Death Stranding.

Death Stranding überall

Death Stranding ist natürlich als „Game of the Year“ nominiert, der Prestige-Kategorie schlechthin. Aber auch in den Kategorien „Best Game Direction“, „Best Narrative“, „Best Art Direction“, „Best Score / Music“, „Best Audio Design“, „Best Performance“ (Norman Reedus) sowie „Best Action / Adventure Game. Genau genommen ist Death Stranding in jeder Kategorie nominiert, für die es in Frage käme. Eine Nominierung in eSports-Kategorien, als Strategiespiel oder Multiplayerspiel schließt sich natürlich (leider) selbst aus.

Damit stiehlt Death Stranding ungewollt Control ein wenig die Show, das mit acht Nominierungen nur unwesentlich weniger nominiert wurde als Kojimas neues Spiel. Es wird in vielen Kategorien eine interessante Entscheidung!

Die Nominierten für den „Game of the Year“-Award

Control (Remedy Entertainment / 505 Games)

Death Stranding (Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment)

Super Smash Bros. Ultimate (Bandai Namco / Sora Ltd. / Nintendo)

Resident Evil 2 (Capcom)

Sekiro: Shadows Die Twice (From Software / Activision)

The Outer Worlds (Obsidian Entertainment / Private Division)

Wie sieht es aus, fehlt euch ein Spiel? Seid ihr zufrieden mit den Nominierten? Und für welche Spiele wählt ihr? Wählen könnt ihr auf der offiziellen TGA-2019-Website oder aber direkt bei Google. The Game Awards 2019 finden am 13. Dezember um 2:30 Uhr morgens deutscher Zeit statt.

Bildmaterial: The Game Awards 2019