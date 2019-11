Yakuza: Like a Dragon erhält Demo mit verbessertem Gameplay

Erst letzte Woche berichteten wir über neu gezeigtes Gameplay sowie allerlei verschiedene Jobs für die Charaktere in Yakuza: Like a Dragon.

Im Rahmen der Tokyo Game Show konnten Besucher bereits einen ersten Blick auf das für die Reihe neu entwickelte Gameplay werfen. Nun soll das Spiel auch eine Demo erhalten. Das gab Produzent Masayoshi Yokoyama in einem neuen Interview mit der Famitsu bekannt.

Die Demo soll das Echtzeit-Kommando-System in fast vollendeter Form zeigen. Das bedeutet, dass die auf der TGS angespielte Variante ein Upgrade erhalten hat und nun fast identisch zu dem finalen Gameplay sein wird. Wann genau die Demo zur Verfügung stehen soll, ist noch nicht bekannt.

Yokoyama hat außerdem bestätigt, dass es einen „Office Worker“- Job geben wird. Dementsprechend wird hier mit Büro-Utensilien wie Zuschneider und Tacker gekämpft. Des Weiteren ist dieser Job nur für Protagonistinnen vorgesehen und somit für den Charakter gedacht, welchem Eri Kamataki ihre Stimme leiht.

Yakuza: Like a Dragon wird am 16. Januar 2020 für PlayStation 4 in Japan erscheinen. Das Release im Westen soll zwar auch 2020 erfolgen, allerdings gibt es hierfür noch kein genaues Datum.

via Gematsu, Bildmaterial: Yakuza: Like a Dragon, Sega / Yakuza Studio