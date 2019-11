Yakuza: Like a Dragon zeigt sich mit neuem Gameplay und dem Boxart

Sega hat in dieser Woche einen weiteren Livestream zu Yakuza: Like a Dragon abgehalten. In der Aufzeichnung seht ihr allerhand neue Gameplay-Eindrücke. Das Gameplay beginnt ab Minute 12:23. Bei 24:05 seht ihr einige verschiedene Jobs im Einsatz: Dancer, Host, Bodyquard und Idol.

Protagonist Ichiban Kasuga war in seiner Kindheit ein großer Dragon-Quest-Fan. Und dies resultiert nicht nur in einem neuen Kampfsystem, sondern auch in mehr oder weniger „klassischen“ Jobs, die in Yakuza: Like a Dragon Einzug halten werden.

Ab Minute 28:20 dürft ihr einen Blick in das Traditional Movie Theater werfen. Ein sogenannter „Play Spot“, in dem ihr euch zu eurem Vergnügen Filme angucken könnt.

Das Kino dient aber auch höheren Zwecken. Besucht es mit euren Freunden, um eure Beziehungen untereinander zu vertiefen! Spult ihr zu Minute 33:42 vor, lernt ihr (einmal mehr) Karaoke kennen.

Während der Show präsentierte man außerdem erstmals das Motiv für das Boxart zu Yakuza: Like a Dragon. Ihr seht es rechts! Am 16. Januar 2020 erscheint Yakuza: Like a Dragon in Japan* für PS4.

Der Livestream in der Aufzeichnung:

via Gematsu, Bildmaterial: Yakuza: Like a Dragon, Sega / Yakuza Studio