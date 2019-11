Nintendo Switch: Weitere Handheld-Remakes und -Marken könnten folgen

Es war immer eine beliebte Vorgehensweise von Nintendo, alte Nintendo-Spiele mal mehr, mal weniger runderneuert noch einmal für aktuelle Handhelds zu veröffentlichen. Davon hat Nintendo 3DS in seinen letzten Lebenstagen besonders profitiert, denken wir da nur an Captain Toad: Treasure Tracker (einst Wii U) Luigi’s Mansion (einst GameCube) oder Kirby und das extra magisches Garn (Original einst für Wii veröffentlicht).

Aber auch alte Handheld-Spiele wurden für Nintendo 3DS wieder veröffentlicht. Da wären zum Beispiel die beiden Veröffentlichungen von Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers Schergen (einst GBA) sowie Mario & Luigi: Abenteuer Bowser + Bowser Jr.s Reise (einst DS).

Spätestens jetzt ist Switch Nintendos neuer Handheld

Mit Zelda: Link’s Awakening (einst GameBoy) fand nun ein alter Handheld-Titel seine neue Heimat auf Nintendo Switch. Nintendo Switch ist spätestens mit Veröffentlichung der „Lite“-Variante Nintendos neuer Handheld. Und das Remake von Link’s Awakening wurde ein großer Erfolg. Mit 3,13 Millionen verkauften Einheiten innerhalb von zehn Tagen steht das Remake schon jetzt in der Top 10 der meistverkauften Nintendo-Switch-Spiele.

Können wir also in Zukunft weitere Handheld-Marken und -Remakes auf Nintendo Switch erwarten? Na klar, durchaus möglich. „Mit der Veröffentlichung der Nintendo Switch Lite besteht die Möglichkeit, Titel zurückzubringen, die zuvor für die Handhelds veröffentlicht wurden“, sagt Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa bei der Q&A-Runde am Rande der Veröffentlichung der aktuellen Geschäftszahlen.

Keine interne Direktive, aber…

Natürlich wolle man in erster Linie neue Spiele für Nintendo Switch entwickeln, aber auch Neuauflagen älterer Spiele zieht man in Betracht. Zwar gäbe es keine interne Direktive, ein besonderes Augenmerk auf solche Neuveröffentlichungen zu legen, aber: „In den 30 Jahren, in denen wir im Konsolengeschäft sind, haben wir viele Spiele entwickelt, die von vielen Leuten gespielt wurden. Spiele, die einen bleibenden Eindruck bei ihnen hinterließen und für unser Unternehmen ist das sehr wertvoll.“

„Nostalgie ist ein großer Anreiz, aber selbst in Remakes ist es wichtig, für neue Spielerfahrungen, Spaß und mehr zu sorgen“, so Furukawa weiter. Auch die Leidenschaft der Originalentwickler zählt Furukawa als ein Kriterium für mögliche Neuauflagen auf und führt dabei Link’s Awakening als Positivbeispiel an.

Gerücht: Fire-Emblem-Remake für Nintendo Switch wiederbelebt

Wie die Faust aufs Auge passen dazu seltsamerweise die ganz aktuellen Gerüchte um ein eingestelltes Fire-Emblem-Remake für Nintendo 3DS, das nun für Nintendo Switch wiederbelebt werden soll. Imran Khan, ehemals GameInformer, streute dieses Gerücht in der neuen Ausgabe von Kinda Funny. Laut Khan verwarf Nintendo das Projekt, weil die Mario-und-Luigi-Neuauflagen sich nicht gut verkauften.

„Ich weiß, dass ein weiteres Fire-Emblem-Remake für Nintendo 3DS in Arbeit war und eines der Spiele war, die sie einstellten“, sagte Khan in der Episode zu Greg Miller. „Vielleicht ist das eines der Spiele, die sie in Zukunft [auf die Switch] übertragen.“

Tja liebe Leute – welche alten Handheld-Spiele könnt ihr euch auf Nintendo Switch vorstellen?

