Xbox Game Pass rüstet auf: 59 neue Spiele, Geschenke und ein unschlagbarer Einstiegspreis

PlayStation Now ist attraktiv, titelten wir zuletzt in einem Meinungsartikel. Aber Xbox Game Pass ist attraktiver. Was das Preisleistungsverhältnis und Features angeht, kann man aktuell kaum zu einem anderen Schluss kommen, wenn man es schafft, alle Konsolenvorlieben mal für einen Moment auszublenden.

Im Rahmen der X019 gab Microsoft weitere neue Spiele und Angebote für den Xbox Game Pass bekannt und stockte mächtig auf. Nicht nur, dass Xbox mit dem Game Pass Ultimate bereits über ein Modell verfügt, das den Streaming-Dienst mit Xbox Live Gold (dem Pendant zu PlayStation Plus) vereint.

59 Spiele, eine Reihe von Geschenken und ein unschlagbarer Einstiegspreis

Das Angebot der Game-Pass-Spiele wird jetzt und in naher Zukunft um stolze 59 aufgestockt. Nebenbei spendiert man Abonnenten pünktlich zur Weihnachtszeit auch noch einen Monat EA Access, drei Monate Discord Nitro und sechs Monate Spotify Premium.

Mit Age of Empires II: Definitive Edition, RAGE 2 oder The Talos Principle sind ab sofort neue Spiele im Xbox Game Pass verfügbar. Noch in diesem und im kommenden Jahr werden zudem Cris Tales, Darksiders III, Edge of Eternity, Haven, Life is Strange 2, Tekken 7, The Witcher 3 und Streets of Rage 4 ohne zusätzliche Kosten mit dem Xbox Game Pass auf Xbox One und teilweise PCs (je nach Verfügbarkeit) spielbar sein. Auch die frisch für Xbox One angekündigten Yakuza 0, Yakuza: Kiwami und Yakuza: Kiwami 2 werden Anfang 2020 im Game Pass sein.

Grounded und Tell Me Why zum Launch

Außerdem wird Microsoft am Versprechen festhalten und Spiele bereits zum Launch in Xbox Game Pass verfügbar machen. Dazu gehören die neu angekündigten Spiele Grounded und Tell Me Why, ebenso wie in Bälde Ori and the Will of the Wisps oder Bleeding Edge und weitere.

Die gesamte Liste der Spiele findet ihr hier. Ab 2020 werden dem Xbox Game Pass außerdem eine ganze Reihe von Final-Fantasy-Spielen angehören. Square Enix flog für diese Neuigkeit extra Brand-Manager Shinji „Please be excited“ Hashimoto nach London. Konkret betrifft das diese Final-Fantasy-Games:

Final Fantasy VII

Final Fantasy VIII Remastered

Final Fantasy IX

Final Fantasy X / X-2 HD Remaster

Final Fantasy XII The Zodiac Age

Final Fantasy XIII

Final Fantasy XIII-2

Lightning Returns: Final Fantasy XIII

Final Fantasy XV

Für alle, die nun doch ganz gerne mal den Xbox Game Pass Ultimate ausprobieren möchten, gibt es außerdem ein neues Einstiegsangebot. Drei Monate Xbox Game Pass Ultimate (enthalten ist hier auch Xbox Live Gold) gibt es jetzt für genau einen Euro. Ein regulärer Monat Ultimate kostet 12,99 Euro.

Bildmaterial: Xbox Game Pass, Microsoft