Überlebenskampf im Vorstadthinterhof: Grounded von Obsidian Entertainment angekündigt

Obsidian Entertainment – dieser Name steht inzwischen für hochwertige Spiele und speziell RPGs. Neverwinter Nights 2, Fallout: New Vegas und Pillars of Eternity stammen aus der Schmiede der Amerikaner. Zuletzt überraschte man mit The Outer Worlds positiv. Das Einzelspieler-RPG fiel bereits in die Ära Microsoft. Microsoft hatte Obsidian im letzten Jahr gekauft. The Outer Worlds erschien trotzdem auch für PlayStation 4 und wird sogar noch für Nintendo Switch erscheinen.

Ob diese Multiplattform-Veröffentlichung auch Grounded erleben wird, ist noch unklar. Angekündigt ist das brandneue Spiel jedenfalls erstmal für Xbox One und PCs. Bei der X019 in London gab es gestern einen ersten Blick auf Grounded, das ein First-Person-Titel mit Koop-Modus und Survival-Elementen werden soll. Der Spieler schrumpft im Spiel auf die Größe einer Ameise und kämpft in einem Vorstadthinterhof ums Überleben.

Überleben im Vorstadthinterhof

„Du findest lebensrettende Ressourcen und baust schützende Stützpunkte aus Alltagsgegenständen, die Du auf dem Hof findest. An Deiner Seite leben große und friedlichen Insekten. Der Hinterhof beherbergt allerdings auch riesige Bewohner, die Dir feindlich gesinnt sind. Sei also stets auf der Hut, indem Du Dich gegen Deine Widersacher zur Wehr setzt“, rät das Xbox-Team in der ersten Ankündigung.

Grounded erzählt eine spannende Geschichte, die durch die Umgebung beeinflusst wird. Der Titel spielt in einer vielseitigen und offenen Spielwelt, in der Du Dein eigenes Abenteuer gestaltest. Aufgaben, die bei menschlicher Größe noch leicht erscheinen, werden als Winzling in dieser gefährlichen Hinterhoflandschaft zur echten Herausforderung. Im neuen Titel bewegst Du Dich durch eine vertraute und doch fantastische Welt – allein, oder zu viert im kooperativen Mehrspieler-Modus. Enge Zusammenarbeit ist ein Muss, denn nur so erfüllst Du erfolgreich Missionen und bestehst in der aufwändig detaillierten Spielwelt.

Die Entwicklung von Grounded begann schon, als Obsidian noch nicht zu den Xbox Game Studios gehörte. Ein vergleichsweise kleines Entwicklerteam soll damit betraut sein und es sei eine „echte Herzensangelegenheit“. Rollenspiele wie The Outer Worlds seien zwar eng mit Obsidian verbinden – mit Grounded wolle man nun aber auch mal die „kreativen Muskeln“ spielen lassen, heißt es.

via Xbox, Bildmaterial: Grounded, Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios