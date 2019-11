Die Yakuza-Serie erobert endlich auch Xbox One

Für die Yakuza-Reihe hat Sega nicht nur getan, was getan werden musste, sondern eigentlich alles, was möglich war. Vor ein paar Jahren mussten wir um Lokalisierungen der Hauptreihe bangen, so ein Nischendasein fristete die Reihe im Westen. Jetzt ist Yakuza 6 erschienen, die ersten Spiele der Reihe aufwendig runderneuert und der Rest der Reihe in HD-Optik portiert. Die gesamte Serie wird nach der Veröffentlichung von Yakuza 5 Remastered auf PlayStation 4 spielbar sein. Mehr geht nicht.

Zumindest nicht auf PS4. Nachdem hier alles erreicht ist, nimmt sich Sega nun nämlich Xbox vor. Bei der X019 kündigte man gemeinsam mit Microsoft die Veröffentlichung von Yakuza 0, Yakuza: Kiwami und Yakuza: Kiwami 2 für Xbox One an. Alle drei Spiele werden außerdem im Xbox Game Pass für Xbox One und PCs spielbar sein. Anfang 2020 soll es so weit sein.

via Gematsu, Bildmaterial: Yakuza Zero, Sega / Yakuza Studio