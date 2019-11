Tell Me Why: Das neue Spiel der Life-is-Strange-Macher mit spielbarer Trans*-Hauptfigur

Das neue Spiel der ewigen Life-is-Strange-Macher von Dontnod Entertainment ist nicht nur optisch ein Spiel der Life-is-Strange-Macher. Gestern stellte man mit den Xbox Game Studios das Adventure Tell Me Why vor, das im Sommer 2020 für Xbox One und PCs erscheinen soll.

Tell Me Why spielt in einer Kleinstadt in Alaska. Der Spieler ist Mittelpunkt einer „rätselhaften, intimen und lebensechten Geschichte“. Die Hauptrollen in Tell Me Why spielen die Zwillinge Tyler und Alyson Ronan, die ihre Erinnerungen an eine „liebevolle, aber bewegte Kindheit entwirren“. Die besondere Bindung zwischen beiden sei damit der Kernmechanismus des Spiels.

„Gleichzeitig sind menschliche Beziehungen ein zentrales Thema, das eng mit dem Erzählansatz von Dontnod Entertainment verknüpft ist“, erklärt Florent Guillaume, Game Director von Tell Me Why. „Im Laufe der Geschichte werden Spieler*innen Erinnerungen der eineiigen Zwillinge an wichtige Ereignisse erforschen und wählen, welchen davon sie Glauben schenken möchten. Letztendlich bestimmen die Entscheidungen der Spieler*innen die Stärke der Bindung der Zwillinge – und den zukünftigen Verlauf ihres Lebens.“

Tyler soll als „authentischer Trans*-Mensch“ gezeigt werden

Sowohl Tyler als auch Alyson sind spielbar und gleichwertige „Held*innen“ der Geschichte. „Wir lieben sie beide“, fährt Guillaume fort. „Und wir sind Microsoft besonders dankbar für die Unterstützung, Offenheit und Hilfe bezüglich Tylers Identität als Trans*-Mann.“ Um Tyler als „authentischen Trans*-Menschen“ zu gestalten, hat Dontnod zudem eng mit der LGBTQIA+-Non-Profit-Organisation GLAAD zusammengearbeitet.

„Tyler ist eine liebenswerte Figur, deren Geschichte nicht auf vereinfachte Trans*-Themen reduziert ist. Die Schaffung einer spielbaren Trans*-Hauptfigur und die Sorgfalt, mit der dies umgesetzt wurde, legt die Messlatte für die zukünftige Einbindung von LGBTQIA+-Charakteren in Spielen sehr hoch“, erklärt Nick Adams, Director of Transgender Representation bei GLAAD

Wie schon Life is Strange wird Tell Me Why ein Episodenspiel. Drei Kapitel sind geplant, die in zeitlichen Abständen veröffentlicht werden, die noch nicht näher beschrieben sind. Alle Episoden sollen aber im Sommer 2020 zugänglich gemacht werden.

via Xbox, Bildmaterial: Tell Me Why, Xbox Game Studios / Dontnod Entertainment