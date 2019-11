Pokémon Schwert und Schild legen sehr guten Verkaufsstart in UK hin

Besonders bei kontroversen Spieleveröffentlichungen ist der Blick auf die ersten Verkaufszahlen interessant. Pokémon Schwert und Schild zählen wohl in diese Kategorie. Auch wenn die Fachpresse sich größtenteils einig ist über die Qualitäten und Fehler der Spiele, sind einige Fans nach wie vor untröstlich.

Konkrete Verkaufszahlen gibt es heute noch nicht, aber aus dem Vereinigten Königreich erreichen uns immerhin die ersten Verkaufsergebnisse und Einordnungen. So konnte Pokémon Schwert allein – also für sich genommen, wie üblich in Handelscharts – den Platz 1 der britischen Verkaufscharts erobern. Pokémon Schild landet auf Rang 3 und die Doppelpack-Edition aus beiden Spielen noch einmal separat auf Platz 7.

Drittbester UK-Handelsrelease in diesem Jahr

Wie GamesIndustry berichtet, ist Pokémon Schwert der drittgrößte Handelsrelease in diesem Jahr hinter FIFA 20 und Call of Duty: Modern Warfare, die für mehrere Plattformen erschienen sind.

Pokémon Schwert und Schild zusammen haben den zweitbesten Verkaufsstart des Pokémon-Franchise in der UK-Geschichte hingelegt. 33% stärker als Pokémon Schwarz und Weiß auf Nintendo DS und 53% stärker als Pokémon Let’s Go im letzten Jahr. GamesIndustry rechnet dabei die Zahlen der Doppelpack-Edition nicht ein. An Pokémon Sonne und Mond, die zum Zeitpunkt des Pokémon-Go-Hypes erschienen sind, kommen Schwert und Schild in UK aber nicht vorbei.

Der Launchtrailer zu Pokémon Schwert und Schild

Nachgereicht sei an dieser Stelle auch der deutsche Veröffentlichungstrailer. Pokémon Schwert und Schild* sind weltweit exklusiv für Nintendo Switch erhältlich. Bei Amazon könnt ihr auch immer noch die Switch Lite in der Limited Edition mit Zacian- und Zamazenta-Print* bestellen.

Wie sich die Spiele hier bei uns in Deutschland gemacht haben, erfahren wir gegen Ende der Woche, wenn GfK Entertainment die Verkaufscharts veröffentlicht. Außerdem ist zu erwarten, dass auch Nintendo bald offizielle Zahlen vorlegt.

