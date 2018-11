Pokémon Let’s Go knackt weltweit drei Millionen in drei Tagen – das schnellste Spiel der Switch-Geschichte

Bildmaterial: Pokémon Let’s Go, The Pokémon Company / Nintendo

Wie The Pokémon Company über den offiziellen Twitter-Account poke_times hat verlauten lassen, konnte Pokémon Let’s Go innerhalb von nur drei Verkaufstagen weltweit eine Gesamtverkaufszahl von über drei Millionen Einheiten erreichen.

Etwa 661.000 Einheiten davon entfallen auf Japan, wie wir inzwischen wissen. Während Pokémon Let’s Go es in Japan knapp verpasste, die beste erste Verkaufswoche der Switch-Geschichte hinzulegen – Splatoon 2 war ein wenig besser – gelang dies aber weltweit. Kein anderes Switch-Spiel schaffte bislang so viele Einheiten in so kurzer Zeit.