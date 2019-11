Pokémon Schwert und Schild knackt Verkaufsrekord für Nintendo Switch in Japan

Noch bevor die Verkaufscharts aus Japan vorliegen, hat die Famitsu konkrete Zahlen zur Veröffentlichung von Pokémon Schwert und Schild in Japan bekanntgegeben. Und wie schon die Einordnungen aus Großbritannien können auch diese Zahlen sich sehen lassen. In den ersten drei japanischen Verkaufstagen wurden 1.364.544 Einheiten im Handel verkauft. Diese Zahl beinhaltet also physische Verkäufe, Downloadkarten und das Doppelpack, nicht aber digitale Verkäufe.

Pokémon Schwert und Schild legt damit den stärksten Spielelaunch in Japan auf Nintendo Switch überhaupt hin und lässt Super Smash Bros. Ultimate hinter sich, das in seinen ersten Verkaufstagen einst auf 1,23 Millionen Einheiten kam.

Pokémon Sonne und Mond mit größerer Hardwarbasis stärker

Pokémon Let’s Go kam einst auf 660.000 Einheiten in der Launchwoche. Pokémon Sonne und Mond schafften es auf 1,9 Millionen Einheiten. Allerdings damals auf einer weitaus größeren Hardwarebasis von 22,1 Millionen Geräten. Nintendo Switch durchbrach in Japan kürzlich erst die 10-Millionen-Marke.

Mit dem Launch geht natürlich auch ein Anstieg der Hardware-Verkaufszahlen einher. Nintendo Switch kommt auf über 180.000 verkaufte Geräte in der vergangenen Woche. Das ist in etwa gleich viel wie einst mit Pokémon Let’s Go, aber gut 100.000 Einheiten weniger als zum Launch von Super Smash Bros. Ultimate.

