Nintendo 3DS: Software-Entwicklung seitens Nintendo ist wohl endgültig eingestellt

Noch im Juli wollte Doug Bowser von Nintendo of America den guten alten Nintendo 3DS nicht so richtig abschreiben, zumindest nicht offiziell. In einem Gespräch mit The Verge sagte er, dass Nintendo weiterhin die 3DS-Familie unterstütze, solange noch Nachfrage besteht.

Es war natürlich nicht zu erwarten, dass Nintendo noch reihenweise Exklusivspiele nachschiebt, aber vielleicht doch noch die ein oder andere Portierung im Stile von Luigi’s Mansion, das ursprünglich für GameCube erschienen ist und auf Nintendo 3DS wohl noch einige Käufer fand.

Immer noch Einstiegskonsole für junge Spieler

Sinn machte das durchaus. Nintendo 3DS sei eine „gute Einstiegskonsole für jüngere Spieler“, so Doug Bowser damals bei der E3. Robuste Geräte der 3DS-Familie sind brandneu für um die 100 Euro zu haben. Nintendo Switch Lite ist da eine finanziell deutlich höhere Einstiegshürde.

Im neuesten Statement klingt es allerdings danach, als würde Nintendo die Entwicklung neuer Software nun komplett eingestellen. Zumindest zwischen den Zeilen. Im Geschäftsbericht heißt es, man wolle „weiterhin die reichhaltige Softwarebibliothek der Plattform“ verwenden, um Konsumenten anzusprechen. Insbesondere solche, die „zum ersten Mal Spielehardware kaufen. Gleichzeitig treiben wir weiter den Verkauf von Evergreen-Titeln voran, die sich die Installationsbasis zunutze machen.“

Konzentration auf Bibliothek und Evergreens

Soll wohl heißen: So ganz aus dem Gedächtnis streicht man sich Nintendo 3DS noch nicht, aber auf neue Software sollten 3DS-Fans nicht mehr hoffen. Dafür dürfte wohl noch der ein oder andere First-Party-Titel bei der Budget-Reihe „Nintendo Selects“ landen* und dann für günstige 20 Euro erhältlich sein.

Wie aus dem aktuellen Geschäftsbericht von Nintendo weiterhin hervorgeht, hat Nintendo im ersten Halbjahr weltweit 370.000 Geräte der 3DS-Familie verkauft. Nintendo Switch kam im gleichen Zeitraum auf 6,93 Millionen Geräte.

Ja, das Gerät hat sein Leben wohl gelebt. Viele Jahre lang an der Seite von vielen von euch. Sagt uns doch in den Kommentaren, welches rückblickend euer größtes und erinnerungswürdigstes Nintendo-3DS-Abenteuer war!

via Eurogamer, Nintendo