Final Fantasy VII Remake: 7-minütiger japanischer TV-Spot soll für Gänsehaut sorgen

Square Enix hat heute einen japanischen „Special Feature Commercial“ zum Final Fantasy VII Remake veröffentlicht, der heute erstmals während der „FNS 27-Hour TV: Japanese Sports are Strong!“ bei Fuji TV ausgestrahlt wurde. Kein klassischer TV-Spot, sondern eher eine Kurzgeschichte in Form einer Werbesendung. Denn der Commercial ist stolze sieben Minuten lang. Im Internet veröffentlichte man außerdem noch eine erweiterte, 13-minütige Fassung.

Die Geschichte eines jungen Angestellten

Der Werbespot erzählt die Geschichte eines jungen Angestellten (gespielt von Masataka Kubota), der Final Fantasy VII nie gespielt hat. Er stößt zuhause zufällig auf das Original, das seine Freundin (gespielt von Misato Morita) immer noch besitzt. Auf Arbeit unterhalten sich andere über das Spiel und am Abend informiert sich der Angestellte darüber. Seine Freundin hat das allerdings nicht nötig: sie hat eine lebhafte Erinnerung an Final Fantasy VII.

In einer Bar trifft er auf einen weiteren Kenner des Originals, der behauptet, Final Fantasy VII habe einst die Videospielwelt verändert. Der Angestellte beschließt schlussendlich, sich eine PlayStation 4 zu kaufen und Final Fantasy VII Remake, um zu erleben, wovon alle berichten und um seiner Freundin einen großen Gefallen zu tun.

TV-Spot soll Erinnerungen wecken

Mit dem ungewöhnlichen Werbespot will Square Enix wohl Erinnerungen wecken. Viele Spieler des Originals haben heute möglicherweise gar nichts mehr mit Videospielen am Hut. Sie könnte das Video abholen. Oder was meint ihr?

Das Final Fantasy VII Remake erscheint weltweit am 3. März 2020 für PlayStation 4. Das Final Fantasy VII Remake ist das erste Spiel des Projekts und ist in der Stadt Midgar angesiedelt. Die Deluxe Edition könnt ihr bei Amazon vorbestellen*. Wer vorbestellt, kann die Beschwörungsmateria Chocobo-Küken absahnen. Wie und wo, das erfahrt ihr hier. Wir haben das Remake bei der Gamescom 2019 angespielt.

Der 7-minütige Final Fantasy VII Remake Commercial:

Die 13-minütige Exteded-Version:

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, Square Enix