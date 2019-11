Nintendo Switch weltweit 41,67 Millionen Mal verkauft – das ist die neue Top 10 der Software

Nintendo hat im Rahmen des aktuellen Quartalsberichts wie gewohnt auch neue Verkaufszahlen zu Hard- und Software vorgelegt. Weltweit wurden bis zum 30. September 2019 über 41,67 Millionen Nintendo-Switch-Geräte verkauft. 4,8 Millionen Geräte fallen in das zurückliegende Quartal. Zum Vergleich: Sony hat im zurückliegenden Quartal 2,8 Millionen PS4 ausgeliefert.

In den aktuellen Anschauungszeitraum fällt auch die Veröffentlichung der Nintendo Switch Lite. Am 20. September erschien der neue „Switch-Handheld“ und weltweit wurde die „Lite“ 1,95 Millionen Mal verkauft, wie Nintendo angibt. Angesichts von nur 10 Verkaufstagen wohl ein ganz gutes Ergebnis.

An den vorhergesagten 18 Millionen Geräten für das laufende Geschäftsjahr hält Nintendo fest. Nach 2,13 Millionen Geräten im ersten Quartal und 4,8 Millionen im zweiten Quartal steht man derzeit bei 6,93 Millionen in diesem Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr endet erst am 31. März 2020. Im bevorstehenden Weihnachtsgeschäft will Nintendo mit Spielen wie Luigi’s Mansion 3 und natürlich Pokémon Schwert und Schild punkten (und Konsolen verkaufen).

Die meistverkauften Nintendo-Spiele

Aber auch das Line-up aus bereits veröffentlichten First-Party-Spielen kann sich sehen lassen und ist natürlich für jeden Switch-Neukäufer interessant. Wie immer gibt es die aktuelle Top 10 der meistverkauften Nintendo-Games für Nintendo Switch. Mario Kart 8 Deluxe konnte weitere 1,1 Millionen Einheiten verkaufen und verbleibt damit deutlich auf Rang 1. Die ersten acht Positionen bleiben unverändert. Zu Gunsten von Super Mario Maker 2 und Zelda: Link’s Awakening fliegen 1-2-Switch und Mario Tennis Aces aus den Charts. Fire Emblem: Three Houses verpasst den Einstieg in die Top 10, es verkaufte sich bisher 2,29 Millionen Mal.

Mario Kart 8 Deluxe – 19,01 Millionen Super Smash Bros. Ultimate – 15,71 Millionen Super Mario Odyssey – 15,38 Millionen Zelda: Breath of the Wild – 14,54 Millionen Pokémon: Let’s Go! – 11,28 Millionen Splatoon 2 – 9,28 Millionen Super Mario Party – 7,59 Millionen New Super Mario Bros. U Deluxe – 4,59 Millionen Super Mario Maker 2 – 3,93 Millionen Zelda: Link’s Awakening – 3,13 Millionen (veröffentlicht am 20. September)

Die Top 10 des letzten Quartals findet ihr zum Vergleich hier.

via Gematsu, Nintendo-Geschäftsbericht (PDF), Bildmaterial: Nintendo