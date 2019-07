Nintendo: Unterstützen 3DS, solange Nachfrage besteht

By

Wer letzte Woche nach der Ankündigung von Nintendo Switch Lite den Nintendo 3DS ganz aufgegeben hat, für den liefert Doug Bowser einen Hoffnungsschimmer am Horizont. In einem Gespräch mit The Verge sagte er nämlich, dass Nintendo weiterhin die 3DS-Familie unterstützt, solange noch Nachfrage besteht.

Eine Aussage in diese Richtung machte er bereits auf der E3, in der er den 3DS als gute Einstiegskonsole für jüngere Spieler bezeichnete. Diese Aussage wird auch durch den Preis des Handhelds unterstützt, da der 2DS beispielsweise für unter 90 Euro zu haben ist. Das stellt eine weitaus kleinere Hürde für einen Einstig dar als Nintendo Switch mit ihren 300 Euro und mehr. Nintendo Switch Lite wird ebenfalls nicht allzu günstig sein mit einem Preis von 229 Euro.

Auch wenn mittlerweile Nintendos Spiele hauptsächlich für die Switch erscheinen, so bietet der 3DS dennoch eine große Bibliothek an Titeln. Die Vermutung liegt also nahe, dass Nintendo die 3DS-Familie unterstützt. Viele neue Nintendo-Titel solltet ihr dennoch nicht mehr für 3DS erwarten. Aber wer weiß, vielleicht findet sich noch das ein oder andere Remake auf dem betagten Handheld ein…

via Eurogamer und The Verge