PlayStation Blog kürt 10 Spiele mit den härtesten Platin-Trophäen auf PlayStation 4

Die PlayStation-4-Ära neigt sich so langsam dem Ende. Ihr habt wahrscheinlich dutzende Spiele in den letzten Jahren auf PS4 gespielt und viele von ihnen beendet. Vielleicht habt ihr sogar noch viel mehr gespielt und einige davon nur beendet, ob die Platin-Trophäe einzuheimsen. Und es soll ja sogar Spieler und Spielerinnen geben, die suchen sich ihre Spiele danach aus, wie einfach und schnell eine Platin-Trophäe zu erhalten ist…

Mit The Bunker kommt ihr in etwa zwei Stunden an eine der begehrten Platin-Trophäen. Die nachfolgende Liste von Spielen jedoch solltet ihr besser nicht wählen, wenn ihr euer Trophy-Konto aufstocken wollt. Der offizielle PlayStation Blog kürte nun die zehn Spiele mit den härtesten Platin-Trophäen auf PS4.

Viel trinken und keinen Sex

Beispielhaft einige besonders kuriose (und schwer zu erlangende) Trophäen. So müsst ihr in Kingdom Come: Deliverance für die Trophäe „Alkoholiker“ eine gewisse Zeit lang betrunken sein. Muss man erstmal wissen. Die Trophäe „Jungfrau“ erhaltet ihr nur, wenn ihr im gesamten Spieldurchlauf keinen Sex habt. Wieviele Spieler und Spielerinnen da wohl ohne Wissen gezielt verzichtet haben?

Wolfenstein 2: The New Colossus müsst ihr mit Permadeath und ohne Speichermöglichkeit auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad durchspielen, um „Mein Leben“ zu erlangen. Hui. In die Kategorie „Spieler, die Blitzen auswichen, machten auf dies“ fallen wohl die 1.000 Sprünge beim Seilhüpfen in Final Fantasy IX für die Trophäe „Könighopser“.

Und ganz viel Ausdauer

Aber neben Bloodborne und Titan Souls kann es auch in Tetris Effect echt hart werden. 1 Million Tetriminos-Umdrehungen müsst ihr hinlegen, bevor die Trophäe „Spin-Künstler“ aufploppt. Wow.

Nachfolgend nun die Liste der 10 Spiele, allerdings ohne konkretere Platzierungen.

Kingdom Come: Deliverance

Wolfenstein 2: The New Colossus

Titan Souls

Dishonored 2

Final Fantasy IX

Devil May Cry 4 Special Edition

The Elder Scrolls Online

Bloodborne

Alien: Isolation

Tetris Effect

Gehört in eure Top 10 noch ein anderes Spiel? Oder findet ihr eines der genannten fehlplatziert? Legt ihr überhaupt Wert auf Trophäen? Sagt es uns in den Kommentaren!

Bildmaterial: „Wonderful Life“-TV-Spot, Sony PlayStation